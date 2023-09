Trois hommes arrêtés dans la fusillade mortelle d’un enfant de 11 ans qui a conduit à l’interdiction des armes à feu par le gouverneur du Nouveau-Mexique

ALBUQUERQUE, Nouveau-Mexique — Une troisième arrestation a été effectuée vendredi en lien avec une fusillade à l’extérieur d’un stade de baseball d’Albuquerque qui a tué un garçon de 11 ans et a incité le gouverneur du Nouveau-Mexique à émettre une interdiction controversée des armes à feu.

La police d’Albuquerque a arrêté Daniel Gomez, 26 ans, un jour après que deux autres hommes ont été identifiés comme suspects. La police n’a pas immédiatement divulgué plus de détails sur l’arrestation de Gomez.

Jose Romero, 22 ans, et Nathen Garley, 21 ans, étaient détenus pour la fusillade du 6 septembre après un match des isotopes d’Albuquerque dans ce qui semblait être un cas d’erreur d’identité, a déclaré le chef de la police Harold Medina lors d’une conférence de presse. conférence de presse.

Froylan Villegas, 11 ans, tué dans la fusillade. @ABQPoliceChief / X

Medina a déclaré que les deux hommes s’étaient disputés avec des gens pendant le match et avaient ouvert le feu par erreur sur un camion transportant Froylan Villegas et sa famille alors qu’il quittait le parking, car il ressemblait beaucoup au camion des cibles visées.

« Ces lâches pensaient qu’ils étaient durs », a déclaré Medina dans un précédent communiqué. publication sur les réseaux sociaux. « Ils ont tué un enfant innocent. »

Romero était déjà recherché pour ne pas avoir comparu devant le tribunal dans le cadre d’un trafic de drogue présumé, a déclaré Medina.

Garley se trouvait en détention lorsqu’il a été arrêté en lien avec le meurtre. Il avait été arrêté par la police d’État le 13 septembre alors qu’il revenait d’Arizona et les autorités ont trouvé une arme à feu et environ 100 000 comprimés de fentanyl dans la voiture, a déclaré le chef de la police d’État W. Troy Weisler lors de la conférence de presse.

Une enquête plus approfondie l’a lié à la fusillade, ont affirmé les autorités.

Le cas de Garley a été confié aux cabinets juridiques du défenseur public du Nouveau-Mexique, mais l’affaire en est encore à ses débuts, a déclaré vendredi la porte-parole Maggie Shepard. Elle ne savait pas si Romero aurait également un défenseur public.

Le bureau n’a pas immédiatement répondu à une demande concernant Gomez.

La police a allégué que les hommes, tous deux membres réputés d’un gang, se sont arrêtés dans une voiture et ont attaqué la camionnette qui quittait le match de ligue mineure au stade Isotopes.

Plus d’une douzaine de coups de feu ont été tirés, tuant Froylan Villegas et laissant sa cousine, Tatiana Villegas, paralysée de la taille aux pieds, ont indiqué les autorités. Un compte GoFundMe pour le rétablissement de Tatiana Villegas a permis de récolter près de 40 000 $ à ce jour.

La mère du garçon et son petit frère se trouvaient également à l’intérieur du camion mais n’ont pas été blessés, même si deux balles ont raté de peu l’autre enfant, a déclaré le porte-parole de la police, Gilbert Gallegos.

Romero et Garley avaient eu une querelle continue avec un autre homme et s’étaient disputés avec lui pendant le match de baseball. L’homme conduisait une camionnette Dodge blanche, a déclaré Gallegos.

Les victimes se trouvaient dans un camion Dodge blanc très similaire qui passait à côté du camion de la cible visée, a indiqué la police.

« Nous pensons que ces lâches ont confondu les deux véhicules et ont tiré sur le mauvais véhicule », a déclaré le chef de la police.

« Les enquêteurs ont utilisé les données des téléphones portables et les réseaux sociaux pour suivre les mouvements de plusieurs individus », a expliqué Gallegos. « Le lendemain de la fusillade, l’homme qui était en conflit avec Romero lui a envoyé un message sur Instagram lui indiquant qu’ils avaient tiré sur le mauvais camion. »

La fusillade, l’une des nombreuses fusillades impliquant des enfants, a incité la gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, démocrate, à émettre quelques jours plus tard une ordonnance de santé publique d’urgence suspendant le droit de porter des armes à feu en public à Albuquerque et dans ses environs. La mesure a été combattue par les législateurs républicains et les groupes de défense des droits des armes à feu et un juge fédéral a accordé la semaine dernière une ordonnance d’interdiction temporaire pour bloquer l’ordonnance en attendant une autre audience du tribunal le mois prochain.

Le juge de district américain David Urias a déclaré que l’ordonnance initiale du gouverneur était susceptible de causer un préjudice irréparable aux personnes privées du droit de porter une arme à feu en public pour se défendre.

Grisham a ensuite modifié l’ordonnance pour s’appliquer uniquement aux parcs et terrains de jeux publics où les enfants et leurs familles se rassemblent.