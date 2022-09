Trois hommes accusés de fraude dans un programme de charcuterie de 100 millions de dollars dans le New Jersey

Trois hommes ont été accusés de fraude et d’autres crimes dans le cadre d’un stratagème impliquant une société qui valait 100 millions de dollars en bourse alors qu’elle n’avait qu’une petite épicerie fine du New Jersey à son nom, ont annoncé lundi les autorités fédérales.

Les trois hommes – James Patten, 63 ans, de Winston-Salem, Caroline du Nord ; Peter Coker Sr., 80 ans, de Chapel Hill, Caroline du Nord; et Peter Coker Jr., 53 ans, de Hong Kong, Chine – ont été inculpés de 12 chefs d’accusation, dont complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, fraude en valeurs mobilières et complot en vue de manipuler les cours des valeurs mobilières. Les procureurs fédéraux ont déclaré que Patten était également accusé de quatre chefs de manipulation de titres, de quatre chefs de fraude électronique et d’un chef de blanchiment d’argent.

Les hommes ont également été accusés de manipulation du marché par les États-Unis Commission de Sécurité et d’Echanges.

Your Hometown Deli, l’entreprise au centre de l’enquête, était située à Paulsboro, New Jersey, sur le fleuve Delaware depuis Philadelphie. La charcuterie, louée pour ses steaks au fromage et ses sous-marins italiens, a réalisé moins de 40 000 $ de revenus annuels et a fermé plus tôt cette année. La société mère, Hometown International, avait fusionné avec une société de bioplastiques.

L’épicerie fine de 100 millions de dollars du New Jersey, sous le nom de Your Hometown Deli, a d’abord été portée à l’attention du public par l’investisseur David Einhorn dans une lettre aux clients. CNBC a rapporté plus loin sur l’entreprise, notamment en déterrant plus de détails sur le PDG de l’époque, Paul Morina, un légendaire entraîneur de lutte au lycée dans le sud du New Jersey.

Patten, l’un des hommes accusés du stratagème, a lutté au lycée avec Morina. Les procureurs ont déclaré que Patten avait convaincu les propriétaires de l’épicerie, créée en 2014, de la placer sous le contrôle d’une société faîtière, appelée Hometown International.

“À l’insu des propriétaires de charcuterie, presque immédiatement après la création de Hometown International, Patten et ses associés ont commencé à positionner Hometown International comme un véhicule pour une fusion inversée qui leur rapporterait des bénéfices substantiels”, ont déclaré les procureurs dans un communiqué.

En 2019, Hometown International a commencé à vendre des actions sur ce que l’on appelle le marché OTC, où les actions de petites entreprises sont négociées.

“Peu de temps après, Patten, Coker Sr. et Coker Jr. ont entrepris un stratagème calculé pour prendre le contrôle de la direction de Hometown International et de ses actions auprès des propriétaires de charcuterie”, ont déclaré les procureurs. Les hommes ont pris des mesures similaires pour prendre le contrôle d’une autre petite entreprise, E-Waste, ont déclaré les procureurs. Les actions de cette société ont également bondi, même si elle n’avait pas de véritable activité, selon les informations de CNBC.

Depuis l’année dernière, Patten s’est vu interdire par la FINRA, l’organisme de réglementation des courtiers, d’agir en tant que courtier en valeurs mobilières ou de s’associer à des courtiers. Il a fait l’objet d’actions disciplinaires répétées de la part de la FINRA. En 2006, il a fait appel avec succès des sanctions prononcées par un juge de la SEC dans une affaire où il était accusé d’avoir manipulé le prix d’une action cotée au Nasdaq. Patten a été défendu dans cette affaire par Ira Sorkin, qui était surtout connue pour avoir représenté le pivot du stratagème de Ponzi, Bernie Madoff.

Les Cokers et Patten risquent de lourdes peines de prison et des amendes. Les chefs d’accusation de fraude en valeurs mobilières et de manipulation des cours des valeurs mobilières sont passibles de peines maximales de 20 ans de prison et d’une amende de 5 millions de dollars. Les chefs d’accusation de fraude électronique et de blanchiment d’argent sont également passibles de peines maximales de 20 ans de prison. Le complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et le complot en vue de manipuler les prix des titres sont passibles chacun d’une peine maximale de cinq ans de prison.

Coker Jr. et Sr. sont père et fils. CNBC avait précédemment rendu compte de leurs relations commerciales et d’autres mésaventures.

Lire l’acte d’accusation complet ici.