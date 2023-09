Trois futures générations de processeurs Intel surclasseront Apple, déclare le PDG

Intel a organisé mardi une soirée de sortie pour son Meteor Lake, le processeur qui sera mis en vente le 14 décembre. Mais si vous essayez de décider si vous devez vous en tenir aux ordinateurs portables Windows équipés d’Intel ou passer aux nouveaux MacBook efficaces et puissants d’Apple. , faites attention aux trois autres processeurs en préparation.

À Conférence sur l’innovation d’Intel, le directeur général Pat Gelsinger a vanté une série de nouveaux processeurs qui devraient arriver en 2024 et 2025. Les premiers sont Arrow Lake et Lunar Lake. Puis, en 2025, viendra Panther Lake, dont la conception est « en bonne voie », a déclaré Gelsinger, confirmant un nom de code répandu.

Dans le but de montrer que les produits ne sont pas des vaporwares, Gelsinger a présenté un prototype d’ordinateur Lunar Lake, une boîte bleue disgracieuse marquée « Lab CSF » et comportant des contrôles techniques tels que « vider le cache » et « batterie virtuelle » que vous ne verrez pas sur votre ordinateur. PC moyen. Et il a montré une plaquette construite avec Intel 18A, le processus de fabrication qui, espère la société, restaurera le leadership en matière de fabrication de puces qu’il a perdu au profit de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) et Samsung.

Ces démonstrations technologiques, ainsi que d’autres, sont de bon augure pour une entreprise qui a connu des difficultés pendant des années, selon James Sanders, analyste chez CCS Insight. « Vous pouvez certainement dire qu’il y a à nouveau l’impression qu’Intel est à nouveau une entreprise dirigée par l’ingénierie », a déclaré Sanders. « C’est l’image qu’ils doivent donner après avoir été dirigés pendant des années par des comptables. »

Lors de sa conférence sur l’innovation, Intel a présenté un prototype de PC alimenté par son processeur Lunar Lake et exécutant une démonstration de logiciel d’IA générative. Stephen Shankland/CNET

Intel a fourni à Apple des processeurs pour ses Mac pendant des années, mais Apple a éjecté Intel et est passé à sa propre série M de processeurs, des variantes plus puissantes des mêmes puces qui alimentent les iPhones et les iPads. Les MacBook M1 et M2 ont été salués pour leur vitesse et leur longue durée de vie de la batterie, et les dirigeants d’Intel ont reconnu que l’amélioration de ces deux attributs était une priorité absolue. Intel n’a pas révélé les détails des performances de Meteor Lake, mais la société promet des améliorations en termes de performances de traitement, de graphisme et d’IA.

Pour la progression des processeurs de Meteor Lake à Panther Lake, Intel compare ses performances à celles de ses concurrents, dont Apple, sur trois tests de vitesse : CPU (unités centrales de traitement pour l’informatique générale), GPU (unités de traitement graphique) et NPU (unités de traitement neuronal pour accélérer l’IA). ) dans le cadre d’un budget de puissance fixe.

« Nous examinons la capacité globale que nous proposons entre ces trois plates-formes, et nous pensons que ces plates-formes deviennent très compétitives, les meilleures que Mac ou quiconque offre », a déclaré Gelsinger lors d’une conférence de presse au salon. « Nous sommes très, très satisfaits de la feuille de route. »

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les usines Intel commenceront à fabriquer Panther Lake d’ici mars 2024

Les installations de fabrication Intel, ou fabs, commenceront à construire les premiers processeurs Panther Lake au premier trimestre 2024, a déclaré Gelsinger.

« Il s’agit d’Intel 18A, la ligne d’arrivée de nos cinq nœuds en quatre ans », a-t-il déclaré, faisant référence aux efforts de l’entreprise pour progresser rapidement vers de nouvelles améliorations de processus de fabrication afin de redevenir compétitive.

Lors de la conférence Intel Innovation, le PDG Pat Gelsinger tient une plaquette construite avec le processus de fabrication Intel 18A qui, espère la société, restaurera son leadership en matière de fabrication de puces. Stephen Shankland/CNET

Intel a également présenté de nouveaux processeurs Xeon pour les centres de données géants qui assurent le fonctionnement des services de cloud computing des géants de la technologie, a annoncé que Stability.ai achèterait ses accélérateurs d’IA Gaudi et a vanté la nouvelle technologie de substrat de verre qui, selon lui, rendra les processeurs plus rapides et plus économes en énergie. et plus grand plus tard dans la décennie.

Les processeurs d’IA sont les plus gros processeurs du marché, et la demande a augmenté avec l’explosion de l’intérêt pour la technologie d’IA générative. Le concurrent d’Intel, Nvidia, en a été le principal bénéficiaire, mais Intel a annoncé que Stability.ai, une société d’imagerie générative d’IA, achèterait un supercalculateur d’IA basé sur Gaudi avec des processeurs Xeon supervisant 4 000 accélérateurs d’IA de Gaudi.

Nouvelles étapes dans la fabrication des puces Intel

Intel rattrape ses concurrents dans un domaine de fabrication de puces, celui de l’utilisation de la lumière ultraviolette extrême (EUV) pour graver des détails plus fins sur des tranches de silicium. Il s’attend à être en avance, au moins un peu, avec la prochaine avancée, appelée EUV à haute ouverture numérique (high NA).

Cela devrait permettre aux fabricants de puces d’inscrire des fonctionnalités encore plus petites et d’installer davantage de circuits à transistors sur un processeur. Mais les détails plus élevés avec le processus EUV plus avancé ont un coût : la taille maximale du processeur qu’il peut créer est la moitié de celle d’un EUV classique. C’est principalement un problème avec les gros processeurs comme les accélérateurs d’IA, et les fabricants de processeurs peuvent regrouper plusieurs « chiplets » dans un seul package pour compenser.

Intel s’attend à obtenir la première machine EUV pour la fabrication de puces à grand volume d’ici la fin de 2023, a déclaré Gelsinger. Le seul fournisseur est Société néerlandaise ASML. Son processus Intel 18A pourrait utiliser une NA élevée, mais les puces 18A pourraient également être fabriquées avec un EUV conventionnel et davantage d’étapes dans le processus de fabrication.

Intel travaille sur des substrats en verre, une mise à niveau du matériau situé sous un processeur qui le connecte à un circuit imprimé. Ici, Gelsinger tient une plaquette de verre transparente de 300 mm parsemée de processeurs. Stephen Shankland/CNET

Gelsinger parle depuis plus de deux ans du plan de cinq nœuds en quatre ans : Intel 7, Intel 4, Intel 3, Intel 20A et Intel 18A. Lors d’Innovation, il a décrit pour la première fois les avancées futures dans la fabrication de processeurs, montrant une feuille de route avec trois étapes supplémentaires au-delà du 18A.

Les Intel 20A et 18A utilisent une technologie appelée Gate All Around, qu’Intel appelle RibbonFET, pour miniaturiser les transistors et aider à respecter la loi de Moore. Ils utilisent également l’alimentation électrique par l’arrière, qu’Intel appelle PowerVia, pour améliorer l’efficacité de la gestion de l’électricité. Intel travaille sur de nouvelles versions des deux.

« Nous apportons de nouvelles améliorations aux portes tout autour », a déclaré Gelsinger. « Nous sommes également en bonne voie sur la prochaine version de PowerVia. »

Gelsinger dit qu’il existe trois types de fabricants de puces : « Vous êtes grand, vous êtes une niche ou vous êtes mort. » Intel tente d’accélérer ses progrès dans la fabrication de puces pour éviter d’être marginalisé et relégué à la fabrication de puces plus anciennes, un sort auquel IBM et AMD ont été confrontés ces dernières années.

« Intel est bien trop gros pour être une niche », a déclaré Gelsinger, « donc nous ferions mieux d’être vraiment gros ».