Trois frères et sœurs tués dans un «incident violent» à Dublin nommés par la police | Nouvelles du monde

La police irlandaise a nommé les trois frères et sœurs décédés dans un “incident violent” dans une maison de Dublin.

Lisa Cash, 18 ans, et ses frères et sœurs jumeaux Christy et Chelsea Cawley, 8 ans, est décédé dans une propriété de Rossfield Estate, Tallaght, plus tôt dans la journée.

La police a déclaré que leur mère, dans la quarantaine, a été libérée de l’hôpital, tandis que le frère de quatorze ans des victimes est toujours hospitalisé avec des blessures graves mais ne mettant pas sa vie en danger.

Un homme d’une vingtaine d’années arrêté sur les lieux est toujours détenu, ont ajouté des officiers.

Les autopsies auront lieu cet après-midi et demain.