Trois fois plus de pilotes canadiens sont partis travailler aux États-Unis l’année dernière, selon les données du gouvernement

Le nombre de pilotes canadiens cherchant à voler aux États-Unis a triplé en 2022, selon des données non publiées auparavant du gouvernement américain, faisant craindre une aggravation de la pénurie au Canada alors que les pilotes recherchent des salaires plus élevés.

Quelque 147 pilotes canadiens ont demandé une licence pour piloter des avions commerciaux aux États-Unis en 2022, contre 39 en 2021, selon les données de la Federal Aviation Administration (FAA). Le nombre total de demandes étrangères a presque doublé pour atteindre 1 442.

La forte demande de voyages aux États-Unis, où les pilotes obtiennent des augmentations de salaire historiques, attire les aviateurs étrangers malgré les retards et les coûts élevés de l’immigration, selon les avocats, les syndicats et les pilotes.

Bien que faible, l’augmentation des demandes américaines est inquiétante pour les transporteurs régionaux canadiens qui, comme leurs homologues américains, sont aux prises avec une pénurie de personnel alors qu’ils perdent des pilotes au profit de grandes compagnies aériennes, disent les experts de l’industrie.

Elle pourrait également faire pression sur Air Canada lors des négociations avec ses pilotes, dont le contrat expire le 29 septembre.

Air Canada a annoncé cette semaine qu’elle suspendrait six vols sans escale au départ de Calgary à la fin octobre en raison de « pressions sur les ressources » dues à une pénurie de pilotes régionaux à l’échelle de l’industrie.

« C’est certainement un sujet de préoccupation », a déclaré John Gradek, professeur en gestion de l’aviation à l’Université McGill de Montréal.

Chez Sunwing Airlines, au moins 10 pour cent de ses quelque 490 pilotes postulent pour travailler aux États-Unis, a déclaré Mark Taylor, président de la section locale du syndicat Unifor, qui représente les aviateurs de l’entreprise.

Taylor a déclaré qu’il avait soulevé la question auprès de Sunwing, qui n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Sunwing a été acquise par WestJet Airlines, qui n’a pas non plus répondu aux demandes de commentaires.

Deux pilotes de Sunwing, qui ont parlé sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’ont pas informé leur employeur de leurs projets, ont déclaré qu’ils avaient obtenu des licences pour voler aux États-Unis et attendaient les documents d’immigration pour déménager, en raison du salaire plus élevé et du coût de la vie élevé. dans les grandes villes du Canada.

L’avocat Jean-François Harvey a déclaré qu’environ 29 pour cent des 560 pilotes étrangers qu’il a aidés au cours des 12 derniers mois sont canadiens et volent pour Air Canada, WestJet et Sunwing.

Air Canada a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter les « choix de carrière individuels des pilotes », mais a déclaré qu’elle n’avait pas « de difficulté à attirer des pilotes » chez son transporteur principal.

Selon les pilotes d’Air Canada représentés par l’Air Line Pilots Association (ALPA), l’écart salarial horaire entre le transporteur canadien et United Airlines devrait passer de 3 pour cent en 2013 à 92 pour cent en 2024 pour une catégorie de pilotes expérimentés. Les pilotes d’Air Canada gagnaient davantage avant 2013.

Gradek a averti que « l’effet en cascade » du recrutement de pilotes par les grandes compagnies aériennes auprès des petites compagnies entraînerait une réduction des fréquences et des coupures de services sur les routes régionales.

John McKenna, directeur général de l’Association du transport aérien du Canada (ATAC), qui représente les petits transporteurs canadiens, a déclaré que ses membres réduisaient déjà leurs fréquences en raison du manque de personnel.

« Tout le monde souffre en ce moment », a-t-il déclaré.