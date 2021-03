Trois femmes travaillant pour un centre de presse abattues en Afghanistan

Les victimes étaient Mursal Hakimi, 25 ans, Sadia, 20 ans et Shanaz, 20 ans – de nombreux Afghans ont un seul nom – qui travaillaient dans un département qui enregistre les voix off pour des programmes étrangers, a déclaré M. Pasoon. Une quatrième femme a été blessée dans l’une des attaques et emmenée à l’hôpital, selon un porte-parole de l’hôpital provincial.

À la suite de l’invasion américaine de 2001 qui a renversé les talibans et de sa forme extrémiste de loi islamique qui interdisait aux femmes d’accéder à la plupart des emplois, les médias et les chaînes de presse afghans ont enhardi une nouvelle génération d’Afghans et en particulier des femmes, malgré la guerre sans fin autour d’eux.

Mais depuis 2018, plus de 30 professionnels des médias et journalistes ont été tués en Afghanistan, selon un récent rapport des Nations Unies. De septembre 2020 à janvier de cette année, au moins six journalistes et travailleurs des médias ont été tués dans de telles attaques, selon le rapport de l’ONU.

Les victimes civiles ont globalement bondi après le début des négociations de paix entre le gouvernement et les talibans en septembre, en particulier une vague d’assassinats ciblés de juges, de procureurs, de militants de la société civile et de journalistes.

Les récentes attaques ont constitué un «ciblage intentionnel, prémédité et délibéré des défenseurs des droits humains, des journalistes et des professionnels des médias», selon le rapport de l’ONU. mentionné. «Avec un objectif clair de faire taire des individus spécifiques en les tuant, tout en envoyant un message effrayant à l’ensemble de la communauté.»

Le New York Times a documenté la mort d’au moins 136 civils et 168 membres des forces de sécurité lors de ces meurtres et assassinats ciblés en 2020, plus que presque toute autre année de la guerre.

Les morts gratuites, souvent dans des zones peuplées telles que Kaboul et d’autres villes, ont provoqué un tollé public de la part de nombreux Afghans pour une meilleure sécurité, en particulier pour les personnes vulnérables comme les journalistes et les défenseurs des droits humains. Les enquêtes gouvernementales et la responsabilité des meurtres ont été au mieux peu fréquentes.

Le Comité de la sécurité des journalistes afghans a déclaré dans un communiqué que «des mesures pratiques et efficaces doivent être prises pour assurer la sûreté et la sécurité des journalistes».