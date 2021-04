TROIS femmes ont été transportées d’urgence à l’hôpital, les flics cherchant à savoir si leurs boissons étaient gorgées lors d’une soirée.

Les femmes avaient profité d’une soirée au Bushwackers bar, une discothèque populaire du centre-ville de Worcester, trois jours après que les restrictions de verrouillage aient été assouplies.

Trois femmes se trouvaient chez les Bushwackers à Worcester lorsqu’elles auraient eu leur verre à boire Crédit: Google Maps

Mais trois d’entre eux ont ensuite été transportés d’urgence à A&E à l’hôpital royal de Worcestershire lorsqu’ils se sont effondrés après avoir ingéré une «substance potentiellement nocive» pendant la nuit.

La police de West Mercia a confirmé qu’elle enquêtait maintenant après qu’un message Facebook d’une des femmes impliquées a été partagé des milliers de fois.

Elle a révélé comment l’un de ses amis est devenu complètement insensible et a commencé à avoir des crises, ce qui a incité 999 opérateurs à demander aux filles de pratiquer la RCR.

Suite à l’épreuve terrifiante, l’une des femmes a écrit: « Hier soir à Bushwackers, Worcester, moi et quelques filles sommes allées prendre un verre. »

« Nous avions tous bu la même quantité assez près, mais un de mes amis vers 22h30 avait commencé à être vraiment malade et avait l’air vraiment si mal affalé sur la table. Elle ne pouvait pas lever la tête. »

« FLOPPY ET CONFUSÉ »

Elle a ensuite ajouté: « Nous avons eu de l’aide pour la transporter à l’extérieur car le personnel n’était pas disposé à nous aider à l’intérieur. Elle a commencé à être vraiment disquette et confuse. »

«Nous avons réussi à la ramener à la maison près des toilettes, car elle vomissait encore. Nous savions alors que ce n’était pas normal pour notre amie.

«En moins d’une heure, notre amie est devenue complètement insensible et le 999 a été immédiatement appelé. Ses yeux roulaient, elle a commencé à avoir des convulsions, son rythme cardiaque était à travers le toit.

«Ses crises ont duré plus longtemps que d’habitude. On nous a alors dit de commencer la RCR, ce qui nous a complètement effrayés, car c’était l’un de nos meilleurs amis et nous pensions tous que cela ne pourrait jamais nous arriver.

Heureusement, l’équipe d’ambulance était arrivée. Elle a ensuite été admise à l’hôpital, heureusement. Après cela, nous avons vérifié nos deux autres amis qui avaient quitté le club environ 30 à 45 minutes avant nous, avec la même situation.

«Ils avaient réagi exactement de la même manière, insensibles, ajustés, les yeux roulant en arrière, moites, essoufflement, poitrine serrée.

«J’écris ce post pour faire passer ce message à toutes les filles / garçons qui allez dans la brousse car c’était un moment tellement effrayant pour moi et mon autre ami de s’asseoir et d’essayer d’aider nos filles.

« Nous pensons que la réponse, comme vous l’avez peut-être deviné, est que les filles ont été dopées. S’il vous plaît les filles là-bas, soyez prudentes. »

Un porte-parole de la police de West Mercia a déclaré: «Nous avons été appelés suite à un souci de sécurité du service d’ambulance aux premières heures du 15 avril.

«Il est rapporté que trois femmes ont été emmenées au service des accidents et des urgences du Worcestershire Royal après avoir ingéré une substance potentiellement nocive.

« Nous enquêtons actuellement sur cet incident. »