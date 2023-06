Trois femmes pasteurs apportent un leadership unique à l’église presbytérienne de Fox Valley à Genève – Shaw Local

Lorsque les fidèles assistent aux offices de l’église presbytérienne Fox Valley à Genève, ils ne voient aucun pasteur masculin prêcher depuis la chaire. Ils ne verront pas non plus de pasteurs masculins diriger les groupes de jeunes de l’église ou d’autres programmes.

C’est parce que pour la première fois dans l’histoire de l’église, trois femmes pasteurs dirigent l’église presbytérienne de Fox Valley.

Le révérend Stephanie Anthony, pasteur et chef du personnel de l’église, a déclaré qu’il y avait de nombreuses femmes leaders dans l’église presbytérienne dans tout le comté, en particulier dans les congrégations plus rurales. Alors que d’autres femmes ont occupé des postes de direction dans la congrégation de Fox Valley, avoir trois femmes leaders en même temps, sans pasteur masculin, est une première pour l’église de Genève, a-t-elle déclaré.

« Nous avons eu trois femmes qui ont servi une fois auparavant », a déclaré Anthony. « [They were] seulement ici pour un ou deux ans avec un certain chevauchement. Avoir trois d’entre nous dans une église est très unique.

Les deux pasteurs associés sont la révérende Becky Bryan et la révérende Michelle Hwang.

Bryan, le pasteur le plus récent à rejoindre l’église, est le pasteur associé pour les enfants, les jeunes et les familles. Elle a quitté la Floride pour servir l’église de Fox Valley en octobre 2022.

Hwang, le pasteur associé du discipolat, se concentre sur le ministère de la mission, la formation des adultes et les diacres de l’église. Elle fait partie de l’église de Fox Valley depuis environ quatre ans et demi.

Comme Anthony, Bryan et Hwang ont été le premier groupe de pasteurs entièrement féminins à l’église, ils ont réfléchi à la façon dont cela peut différer des autres formes de leadership.

« Je ne sais pas s’il y a une différence [between male and female leadership] en soi », a déclaré Bryan. « Il y a une différence dans la façon dont les gens perçoivent le leadership. Il y a des rôles que les gens pensent que les différents sexes devraient occuper, mais en réalité, tout le monde a la même compassion et les mêmes compétences en leadership.

(De gauche à droite) La révérende Becky Bryan, la révérende Michelle Hwang et la révérende Stephanie Anthony, qui est également chef du personnel, forment le personnel pastoral entièrement féminin de l’église presbytérienne Fox Valley à Genève. (Sandy Bressner – [email protected])

Wilma Van Arragon, membre de la congrégation qui fait partie du comité des communications de l’église, a vu l’église grandir à partir des défis pendant les fermetures de COVID-19 sous la direction des femmes. Elle a observé les tentatives de l’église pour maintenir une communauté solidifiée grâce à des services et des événements à distance.

« De mon point de vue, la direction de notre église a fait un travail incroyable, pendant des périodes très difficiles, pour nous garder concentrés sur ce que nous sommes appelés à faire en tant que communauté de foi », a déclaré Arragon. « La fréquentation en ligne et à distance, la participation à ce que nous sommes appelés à faire, comme la justice sociale et environnementale, ont parfois fourni une alternative à la fréquentation traditionnelle de l’église. »

Anthony a pu voir l’église grandir et prospérer au fil des ans. Elle a également observé les changements apportés par le leadership féminin et comment il a été perçu.

« J’ai vu l’église devoir s’engager avec ce qui se passe dans le monde autour d’elle d’une manière qui fait parfois peur », a déclaré Anthony. « Nous avons vu des gens s’engager vraiment et être enthousiasmés par le fait que l’église s’attaque à des problèmes pertinents. Il peut y avoir beaucoup d’hypothèses sur ce à quoi une femme dirigeante devrait ressembler par rapport à un dirigeant masculin. Il peut y avoir des surprises excitantes quand quelqu’un ne correspond pas [either of] ces moules.

Angela Bateman, membre de la congrégation, a maintenu une relation avec les trois pasteurs et a pu les voir travailler ensemble pour accomplir la mission de l’église. Récemment, les trois pasteurs ont travaillé pour protester contre la violence armée, augmenter l’eau potable dans le monde et soutenir d’autres organisations locales.

« Je pense que notre église, avec le leadership fort des trois femmes pasteurs, est dans une position idéale pour continuer à avancer », a déclaré Bateman. «Ils marchent la marche et parlent la conversation. Ils sont tous investis et accessibles. Ils dirigent et écoutent. Et ils sont tous prêts à s’attaquer à des choses dont la plupart des églises ont peur de parler.

Chaque leader a ses propres traits spécifiques qui aident à améliorer le leadership de l’église, quel que soit son sexe, a déclaré Lucas King, membre de l’église.

« Je pense [the pastors] tous ont leurs propres spécialités et passions au sein du ministère », a déclaré King. « Comme des pièces de puzzle, elles s’intègrent très bien avec la vision et les compétences de la congrégation. Ensemble, nous formons une équipe ministérielle unie qui a vraiment un impact.