Trois femmes meurent et une amie enceinte perd son bébé dans un accident d’horreur sur la route de la mort en vacances pour célébrer la fin du verrouillage de Covid

TROIS femmes sont mortes et leur amie a perdu son bébé après un fracas d’horreur sur une «route de la mort» pour célébrer la fin de Covid.

Charo Alvarez Amado, 26 ans, Sofia Duro, 26 ans, Florencia Barrios, 25 ans, et Micaela Crino Pacher, 25 ans, étaient en route pour la maison de plage d’un ami depuis leur ville natale de La Plata, en Argentine.

Charo Alvarez Amado (à gauche), Sofia Duro (au centre), Florencia Barrios (au centre) et Micaela Crino Pacher (à droite)[/caption]

Les femmes, qui étaient amies depuis l’école primaire, ne s’étaient pas vues depuis huit mois et se rendaient à la ville côtière de Pinamar pour profiter d’un long week-end.

Sofia conduisait une Renault Clio blanche qui a été impliquée dans une collision frontale avec une famille dans une Volkswagen Fox rouge sur la route 56.

La route est connue localement sous le nom de «route de la mort» car elle n’a qu’une seule voie allant dans les deux sens, bien que des travaux soient actuellement en cours pour la transformer en autoroute.

Sofia et le passager avant Charo sont morts sur le coup.

Micaela Crino Pacher est maintenant décédée après des mois à l’hôpital[/caption]

Sofia Duro conduisait la voiture et a été tuée sur le coup[/caption]

Micaela a été emmenée dans le même centre que Florencia avec de graves blessures et a ensuite été transportée dans un autre hôpital.

Selon LA100.com, Micaela, qui avait eu 26 ans depuis son hospitalisation, est décédée le 21 mai.

Leur ami qu’ils voyageaient pour voir Delfina Burlando a écrit sur Instagram sur le «vide» qu’elle et comment ses amis l’ont fait «grandir et en apprendre un peu plus sur ce qu’est la vie».

«Je t’aime, je t’aimerai toujours», a-t-elle écrit.

Florencia, enceinte de 33 semaines, a dû subir une césarienne d’urgence et a perdu son bébé à l’hôpital Ana Rosa Gutierrez de Madariaga.





Elle a également souffert d’une fracture du bras, de la jambe et du bassin.

Les étudiants du Colegio Corazon Eucaristico de Jesus à La Plata, où les quatre amis ont obtenu leur diplôme, ont écrit un message émouvant pour dire au revoir à Micaela.

«Dans ce moment douloureux et nous demandons une prière pour son repos éternel.»