Trois femmes médecins poursuivent le comté de Los Angeles, alléguant qu’il a ignoré les plaintes concernant un patron abusif à l’hôpital Harbor-UCLA

Trois femmes médecins de premier plan du centre médical Harbor-UCLA à Torrance, en Californie, ont intenté une action la semaine dernière contre le comté de Los Angeles, le superviseur de l’hôpital universitaire géant, affirmant que sa direction avait ignoré des années de plaintes alléguant du harcèlement sexuel, des représailles et un comportement discriminatoire de la part du Dr. Louis Kwong, qui dirigeait jusqu’à récemment le service d’orthopédie de l’établissement.

Dr Louis Kwong. Centre médical Harbor-UCLA

Les activités de Kwong ont créé un environnement de travail toxique et ont mis les patients en danger, ont déclaré les médecins dans leurs poursuites, affirmant dans l’une d’entre elles qu’il avait commis une inconduite sexuelle sur des patients inconscients dans la salle d’opération, retardé une intervention chirurgicale aiguë pour que les résidents du comté puissent effectuer des procédures électives et exigé une fois que qu’un téléviseur de salle d’opération sur lequel l’opération d’un patient était surveillée soit commuté sur un match de baseball qu’il souhaitait regarder pendant l’opération. Ils disent qu’il portait également une arme à feu à l’hôpital, y compris dans la salle d’opération ; Kwong est un shérif adjoint bénévole du comté de Los Angeles, a confirmé le comté.

La misogynie imprégnait l’établissement, selon les poursuites. Un médecin a déclaré qu’on lui avait demandé de quitter son poste pour laisser la place à un candidat masculin plus jeune et moins expérimenté. Le ministère devait donner « une chance à un homme talentueux avant de se transformer en citrouille », selon son procès.

Dr Louis Kwong avec une arme à feu à l’hôpital. Il est shérif adjoint bénévole du comté de Los Angeles. Obtenu par NBC News

Les plaignants sont les Drs. Haleh Badkoobehi et Jennifer Hsu – qui sont chirurgiennes orthopédistes – et le Dr Madonna Fernandez-Frackelton, ancienne directrice de longue date du programme de médecine d’urgence de l’établissement. Dans leurs poursuites, ils affirment qu’ils ont été rétrogradés ou ont fait l’objet de représailles lorsqu’ils se sont plaints du comportement de Kwong et que les administrateurs de l’hôpital ont ignoré les plaintes écrites et verbales à son sujet pendant des années.

Le centre médical Harbor-UCLA est un centre de traumatologie de niveau 1 situé à Torrance avec 576 lits qui dessert une population en grande partie à revenus moyens et faibles. Le département des services de santé du comté de Los Angeles gère l’hôpital, qui dispose d’un programme de résidence de haut niveau affilié à la faculté de médecine de l’UCLA.

Les poursuites impliquant le centre médical Harbor-UCLA font suite à d’autres incidents survenus dans des établissements de santé affiliés à des universités prestigieuses où les plaintes contre les médecins auraient été rejetées pendant des années.

Jennifer Hsu, chirurgienne orthopédiste du Harbor-UCLA Medical Center. Avec l’aimable autorisation de Jennifer Hsu

Avant de poursuivre en justice, les trois médecins ont essayé d’autres recours pendant de nombreuses années, selon leurs poursuites, notamment en déposant des griefs auprès du comté et en se plaignant auprès de leurs supérieurs. Ils affirment que les problèmes persistent et, dans l’une de leurs actions, affirment qu’ils intentent une action en justice pour « contribuer à créer une atmosphère plus sûre et plus tolérante » dans l’établissement « pour les futurs patients, les femmes et d’autres groupes ciblés ».

« Ils comptent sur le fait que nous sommes trop honteux et terrifiés pour que nos carrières se présentent », a déclaré Badkoobehi dans une interview.

Kwong a été mis en congé administratif en mars 2022 et le comté a embauché un cabinet d’avocats, Sheppard Mullin, pour enquêter sur les allégations. L’enquêteur du cabinet d’avocats a refusé de commenter.

Alors que l’enquête est en cours et que Kwong est en congé, il a gagné jusqu’à 1 million de dollars en salaire et en avantages sociaux en un an. selon le site de Transparent California, une base de données sur les salaires et les pensions des fonctionnaires. Diplômé de la faculté de médecine de l’UCLA, Kwong travaille à Harbor-UCLA depuis 1990, son CV montre. Il n’a pas répondu à un e-mail ni à un message vocal sollicitant des commentaires.

Fin juin, le Conseil d’accréditation pour l’enseignement médical supérieur, l’organisation indépendante supervisant l’accréditation des programmes de résidence et de bourses post-médicales, a placé Harbor-UCLA en probation, selon son site internet. Cette décision fait suite à une visite sur place en avril par l’organisation après que Fernandez-Frackelton et les 64 résidents de son service d’urgence ont déposé une plainte auprès du surveillant concernant l’environnement de travail toxique dans l’unité d’orthopédie de l’hôpital, auparavant dirigée par Kwong.

Après s’être plainte auprès de ses supérieurs de l’environnement toxique rencontré par ses résidents dans l’unité d’orthopédie, Fernandez-Frackelton, 53 ans, a été démis de ses fonctions de directrice de programme du service des urgences. Elle l’avait dirigé pendant 12 ans, mais en juin, un homme plus jeune et moins expérimenté l’a remplacée, selon son procès. Fernandez-Frackelton a été informé que le ministère devait donner « une chance à un homme talentueux avant de se transformer en citrouille », indique le procès.

Dr Madonna Fernandez-Frackelton, ancienne directrice du programme de médecine d’urgence au Harbor-UCLA Medical Center. Madonna Fernández-Frackelton

Un représentant du département des services de santé du comté de Los Angeles a refusé de commenter le litige, mais a déclaré dans un communiqué : « Le centre médical Harbour-UCLA s’engage à assurer la santé et la sécurité de nos patients et de notre personnel. Ces allégations de mauvaise conduite font l’objet d’une enquête approfondie et, si elles sont fondées, donneront lieu à des mesures correctives appropriées. Nous apprécions profondément la confiance que le public accorde à nos équipes médicales et de soins aux patients dévouées. La protection des soins aux patients est notre priorité absolue.

Lors d’un autre incident récent impliquant l’UCLA, James Heaps, gynécologue de longue date au centre de santé étudiant de l’UCLA et au centre médical Ronald Reagan de l’UCLA, a été condamné en avril à 11 ans de prison pour avoir abusé sexuellement de patientes pendant des années. L’UCLA a payé 700 millions de dollars pour régler des centaines de plaintes de patients de Heaps, dont certains ont déclaré que l’université avait ignoré leurs plaintes.

En juin, Robert Hadden, ancien obstétricien-gynécologue à l’Université Columbia de New York, a été condamné à 20 ans de prison pour avoir agressé des patients pendant des décennies. 300 patients Hadden supplémentaires a poursuivi Columbia ce mois-ci, affirmant qu’elle l’avait couvert. Et l’année dernière, l’Université du Michigan a versé 490 millions de dollars à plus de 1 000 étudiants qui affirmaient avoir été maltraités par Robert Anderson, un médecin du sport.

Carol Gillam représente les trois médecins dans leurs poursuites contre le comté de Los Angeles. Dans un communiqué, elle a déclaré : « Cette histoire est malheureusement bien trop familière, celle de médecins puissants dans des hôpitaux universitaires prestigieux qui maltraitent leurs patients et affichent leurs propres privilèges et liens avec les hommes qui sont censés les superviser, les discipliner et les renvoyer. »

Parmi les incidents impliquant des mauvais traitements envers des patients à Harbor-UCLA, selon l’un des procès, il y a un épisode au cours duquel Badkoobehi a vu Kwong « se cogner avec les doigts sur des blessures chirurgicales à la hanche » sur un patient inconscient tout en émettant des bruits sexuels et en disant qu’il était « trouver le point G. » Dans une autre, Kwong aurait dé drapé un patient anesthésié devant Badkoobehi « pour regarder son pénis après s’être fait dire qu’il était gros ».

Dr Haleh Badkoobehi, chirurgien orthopédiste au centre médical Harbor-UCLA. Avec l’aimable autorisation de Haleh Badkoobehi

Hsu allègue également que Kwong retardait régulièrement les opérations de traumatologie urgentes afin de pouvoir effectuer des opérations électives et non aiguës. « Il y a certainement eu des moments où nous avons dû déplacer plusieurs autres patients pour répondre à ses cas électifs », a déclaré Hsu dans une interview, ajoutant que les retards pouvaient s’étendre jusqu’à plus d’une semaine. Cela a été signalé à la direction, mais Kwong n’a subi aucune répercussion, selon la poursuite.

Badkoobehi a fourni à NBC News des textes montrant qu’en 2016, le PDG de l’hôpital avait confirmé que les allégations contre Kwong étaient « très graves » et que l’unité de gestion des risques de l’établissement était au courant et impliquée. Rien n’a changé, a déclaré le chirurgien. Les trois médecins affirment avoir reçu un salaire inférieur à celui de leurs homologues masculins de l’établissement.

Les poursuites décrivent des incidents misogynes survenus à l’hôpital ; un exemple : lorsque Kwong a demandé à d’autres employés de Harbor-UCLA : « Qui veut prendre des photos du corps du Dr Badkoobehi ? » Les résidents du programme Harbor-UCLA ont également été encouragés à fréquenter des clubs de strip-tease ensemble, selon un procès, une résidente déclarant « qu’elle a été emmenée au club de strip-tease après son travail sans son consentement ». Lors d’une conférence de Kwong à laquelle les étudiants et les résidents devaient assister, Kwong a demandé à Badkoobehi et à d’autres femmes : « Quelle position sexuelle provoque une fracture du pénis ? Il a continué à insister pour obtenir une réponse, selon le procès, jusqu’à ce qu’il obtienne la réponse : « cowgirl à l’envers ».

En tant que directeur du programme de résidence en orthopédie à l’hôpital, Kwong a assisté aux réunions du corps professoral pour sélectionner les candidats. À un moment donné, selon un procès, Kwong a brandi des photos de deux candidats noirs, demandant : « Voulez-vous frère X ou frère Y ?

Depuis 2016, Kwong a reçu plus de 800 000 $ en paiements de la part de fabricants de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques, soit plus que la moyenne des paiements reçus par d’autres médecins de la spécialité. selon les dossiers des Centers for Medicare et Medicaid Services. Il a également reçu 665 000 $ en financement de recherche associé de la part de fabricants de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux pour un projet pour lequel il est chercheur principal.

« J’adore travailler avec les patients », a déclaré Fernandez-Frackelton à NBC News. « C’est une population mal desservie, les travailleurs pauvres de Los Angeles, et il est vraiment satisfaisant et gratifiant de prendre soin d’eux. Mais notre système devrait répondre aux plaintes concernant les soins inadéquats qu’ils reçoivent.