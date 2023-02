Trois femmes et un homme se sont précipités à l'hôpital `` avec des blessures causées par une attaque de chien '' après que des bouledogues aient ciblé un husky lors d'une promenade

TROIS femmes et un homme ont été transportés d’urgence à l’hôpital après une prétendue attaque de chien sur une plage animée.

Marie Hay et ses deux filles promenaient leur husky sur le front de mer de Redcar, dans le Yorkshire, le 5 février, lorsqu’elles affirment avoir été attaquées par une paire de bouledogues.

Marie Hay dit qu’elle promenait son husky avec ses filles lorsque l’attaque a eu lieu Crédit : Facebook

Leur chien Naevia aurait eu besoin de chirurgies coûteuses pour sauver sa vie Crédit : Facebook

La police de Cleveland a confirmé les hospitalisations et lance un appel pour obtenir des informations concernant les informations faisant état d’une attaque de chien.

Un porte-parole de la force a déclaré: “La police a été appelée sur la plage près du parc de caravanes de Redcar juste après 15 heures le dimanche 5 février pour un rapport d’attaque de chien par deux animaux de compagnie de type bouledogue sur un husky.

“Les agents se sont rendus sur les lieux et ont pris les premiers détails, y compris une contre-allégation du propriétaire des bulldogs.

“Il est entendu qu’au moins un chien a reçu des soins vétérinaires et qu’un homme et trois femmes se sont rendus à l’hôpital pour y être soignés, principalement pour des blessures à la main.”

Marie a déclaré que son chien, Naevia, avait besoin d’un traitement vital, ce qui pourrait entraîner une facture de vétérinaire pouvant atteindre 14 000 £.

Elle a dit à Teesside Live :[The] chien est venu et a reniflé mon chien, puis a fait une petite bagarre et a fait du bruit, puis a sauté sur elle et lui a mordu le visage et ne voulait pas lâcher prise.

“Ils n’avaient ni harnais ni laisses, rien du tout. Il n’y avait donc aucun moyen de les attraper pour les enlever.”

Elle a ajouté qu’un autre chien a ensuite couru et a sauté sur Naevia alors que des membres du public tentaient de rompre le combat.

Marie et sa fille de 20 ans, Jessica, ont toutes deux été soignées pour des morsures, Jessica nécessitant des antibiotiques et un vaccin contre le tétanos.

La mère a déclaré qu’elle avait du mal à dormir à la suite de l’attaque présumée et qu’elle se sentait “choquée et traumatisée” par l’épreuve.

L’attaque aurait eu lieu sur la plage de Redcar, dans le Yorkshire Crédit : Gazette du soir