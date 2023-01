Trois femmes et un bébé échappent de justesse à la mort alors qu’un SUV fracasse un mur de parking au Brésil

Un bébé et trois femmes ont été retrouvés sous les débris alors qu’un SUV a percuté un mur de parking au Brésil. L’incident terrifiant a été filmé et a montré comment ils ont échappé de peu à la mort et à la pure imprudence et à la réticence à assumer la responsabilité au nom du conducteur. Les images de vidéosurveillance ont capturé les piétons se tenant sous le parking du premier étage de Balneario Camboriu. Soudain, un SUV a percuté la paroi latérale, atterrissant juste à côté d’eux, le nez en bas. Il n’était qu’à quelques centimètres d’atterrir juste au-dessus d’eux. Avec la voiture, les débris tombent tout autour d’eux ainsi que sur eux. Tandis que les passants se précipitent au secours des femmes et du bébé, le chauffeur ouvre sa portière et s’éloigne.

Sur les trois femmes, une âgée de 23 ans a été grièvement blessée dans l’incident. Elle s’était fracturé le bassin et la poitrine et avait subi un traumatisme crânien. La femme a dû être transportée à l’hôpital par ambulance aérienne. Selon la légende du clip, les pompiers ont également signalé que les deux autres femmes et le bébé dans le landau se sont miraculeusement échappés indemnes. Ils n’ont pas nécessité de soins médicaux. Le conducteur qui n’était pas resté pour aider les victimes est également allé consulter un médecin.

La cause de l’accident donnée par le conducteur était que sa voiture avait une “panne mécanique”, a rapporté TimesNow. « Il affirme que la voiture a eu une panne mécanique. En conséquence, il a fini par perdre le contrôle de la voiture et a traversé le mur », a déclaré le sergent de la police militaire Denicio Francisco Rosa. La police militaire va également arrêter l’homme pour avoir quitté les lieux sans aider les victimes.

Alors que les femmes et le bébé avaient miraculeusement vécu pour raconter l’histoire, toutes les victimes n’ont pas cette chance. Environ 1,3 million de personnes meurent chaque année des suites d’accidents de la route, selon l’Organisation mondiale de la santé. Récemment, un garçon de huit ans et son oncle sont décédés après avoir été heurtés par un SUV alors qu’ils cliquaient sur des selfies sur la route à UPSHO, Hardi, Anjani Kumar Rai a déclaré que Ravi, 30 ans, son fils Yash et son frère cadet Golu, 24 ans , tous résidents de Kotwali Dehat, avaient atteint le Chalhari Ghatbridge juste avant le coucher du soleil sur Makar Sankranti.

Selon des témoins oculaires, les deux hommes et le garçon avaient garé le vélo sur le bord de la route. Ils étaient occupés à prendre des selfies sur le pont très fréquenté. C’est alors que le SUV les a percutés. Ils n’avaient pas remarqué la voiture. Alors que les habitants les ont transportés d’urgence au CHC de Bahraich, les trois ont ensuite été référés à l’hôpital du district. “Pendant le traitement, Golu et Yash ont succombé à leurs blessures lundi”, a déclaré Rai. Ravi était toujours dans un état critique.

