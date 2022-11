Trois femmes arbitres sélectionnées pour arbitrer les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar

L’arbitre japonaise Yoshimi Yamashita sait qu’être l’une des trois femmes choisies pour arbitrer des matches de la Coupe du monde – la première fois qu’une femme sera en charge sur la plus grande scène du jeu – n’est pas simplement une question de football.

Stéphanie Frappart de France et Salima Mukansanga du Rwanda doivent être du même avis. Ils font partie d’un groupe de 36 arbitres répertoriés pour le Qatar – les autres sont tous des hommes. La FIFA a également nommé trois arbitres assistantes dans un groupe de 69 : Neuza Back du Brésil, Karen Diaz Medina du Mexique et Kathryn Nesbitt des États-Unis.

Yamashita est consciente que sa sélection a mis l’accent sur le faible classement du Japon dans la plupart des mesures d’égalité de rémunération pour les femmes et dans les études mondiales sur l’égalité des sexes.

“Je serais très heureuse si les femmes pouvaient jouer un rôle actif dans le sport de cette manière, et si le sport et en particulier le football pouvaient mener cela”, a déclaré Yamashita dans une interview à l’Associated Press. “Au Japon, il y a encore un long chemin à parcourir dans le monde du football (en ce qui concerne la participation des femmes), donc ce serait formidable si cela pouvait se connecter à la promotion de la participation féminine de différentes manières, pas seulement dans le football ou dans les sports .”

Tous trois ont travaillé des matches masculins, et leurs débuts en Coupe du monde surviennent dans un pays du Moyen-Orient où le rôle des femmes est étroitement prescrit.

Frappart est le plus connu et a déjà travaillé les matchs masculins en éliminatoires de la Coupe du monde, et la Ligue des champions. Elle a également dirigé la finale de la Coupe du monde féminine 2019 et arbitré la finale de la Coupe de France masculine de cette année.

Yamashita a joué des matchs dans la ligue masculine japonaise et a également été en charge de l’équivalent asiatique de la Ligue des champions masculine. Elle a également été arbitre aux Jeux olympiques de Tokyo l’an dernier.

Plus tôt cette année, Mukansanga est devenue la première femme à arbitrer un match de la Coupe d’Afrique des Nations, à la tête d’une équipe d’arbitres entièrement féminine.

“Comme toujours, le critère que nous avons utilisé est ‘la qualité d’abord’ et les arbitres sélectionnés représentent le plus haut niveau d’arbitrage au monde”, a déclaré le président de la commission des arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, qui a travaillé lors de la finale de la Coupe du monde 2002. « De cette façon, nous soulignons clairement que c’est la qualité qui compte pour nous et non le sexe.

“J’espère qu’à l’avenir, la sélection d’officiels de match féminins d’élite pour les compétitions masculines importantes sera perçue comme quelque chose de normal et non plus comme sensationnel.”

Yamashita a déclaré que la différence entre le jeu masculin et féminin était, bien sûr, la vitesse. Mais pas simplement que certains hommes pourraient courir plus vite.

“C’est la vitesse, mais pas seulement la vitesse des joueurs”, a-t-elle déclaré à l’AP. «Pas la vitesse de la balle. C’est juste la vitesse du jeu. Cela signifie pour moi que je dois prendre des décisions plus rapidement – ​​plus rapidement.

Ensuite, il y a le stress, la plus grande scène et l’attention qu’elle est certaine de générer à la Coupe du monde.

“Bien sûr, je pense que la pression est énorme”, a-t-elle déclaré, “et je pense que j’ai beaucoup de responsabilités. Mais je suis vraiment heureux d’assumer ce devoir et cette pression, alors j’essaie de le prendre positivement et j’essaie d’être heureux.

Bien qu’il soit probable que les trois seront en charge des jeux, ce n’est pas acquis. Ils pourraient également être utilisés comme “quatrièmes arbitres” sur la touche. Cependant, ils ne peuvent pas être utilisés comme assistants.

Comme de nombreux arbitres, Yamashita a déclaré que son travail consistait à rester à l’écart et à laisser le jeu briller.

“L’un des grands objectifs en tant qu’arbitre est de faire ressortir l’attrait du football”, a-t-elle déclaré. «Je fais de mon mieux pour cela, et je ferai ce que je dois à ce moment-là à cette fin. Donc si j’ai besoin de communiquer avec les joueurs, je le ferai. Si je dois montrer une carte, je montrerai une carte. Plutôt que de contrôler, je réfléchis à ce qu’il faut faire pour atteindre le grand objectif de faire ressortir l’attrait du football.

Yamashita a mené la majeure partie de l’interview avec l’AP en japonais, mais a déclaré qu’elle utiliserait l’anglais et “les gestes du visage, les gestes du corps” lorsqu’elle communiquerait avec les joueurs au Qatar.

“Habituellement, quand je donne une carte, je ne dis rien”, a-t-elle déclaré en passant à l’anglais. « Mais quand je donne un avertissement, je leur dis juste que je ne suis pas content. Ils comprennent.”

