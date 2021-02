Il n’y a eu aucune preuve substantielle de fraude lors de l’élection, que le président Biden a remportée. Les théories de M. Lindell ont conduit Twitter à le retirer lui et MyPillow de sa plate-forme et plusieurs grands détaillants à couper les liens avec le fabricant d’oreillers.

Le réseau a fait la promotion du film de deux heures, intitulé «Absolute Proof», sur Twitter Jeudi, exhortant les téléspectateurs à se joindre à M. Lindell «pour un rapport inédit décomposant les preuves de fraude électorale et montrant comment le niveau sans précédent de fraude électorale a été commis lors de l’élection présidentielle de 2020».

Vendredi, Mike Lindell, le directeur général assiégé de MyPillow qui a aidé à financer les efforts juridiques de M. Trump pour contester les résultats des élections, a diffusé un film falsifié sur la fraude électorale sur One America News.

L’élection présidentielle de 2020 a eu lieu il y a trois mois, mais l’un des plus grands partisans de la fausse théorie selon laquelle elle aurait été truquée contre l’ancien président Donald J.Trump n’a pas abandonné son espoir de renverser les résultats.

Avant de montrer le film vendredi, le réseau a diffusé un avertissement complet décrivant M. Lindell comme «seul et exclusivement responsable de son contenu», et a noté que «ce programme n’est pas le produit des reportages d’OAN» et a été «présenté à ce moment-là. comme opinions seulement. »

YouTube a supprimé « Absolute Proof » vendredi, affirmant qu’il violait la politique d’intégrité électorale présidentielle de la société, qui interdit les fausses déclarations selon lesquelles une fraude, des erreurs ou des problèmes généralisés ont changé le résultat du vote.

Deux entreprises qui fournissent des technologies électorales, Dominion et Smartmatic, ont intenté des poursuites en diffamation ces dernières semaines contre des personnes et des organisations qui ont fait des allégations sans fondement au sujet des entreprises.

Voici trois domaines très examinés qui ressortent du film. One America et M. Lindell n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

1. Non, les fichiers Dominion n’ont pas été manipulés.

Le nœud de nombreux arguments selon lesquels la fraude électorale a eu lieu, et répété dans le film de M. Lindell, est l’affirmation non fondée selon laquelle le logiciel Dominion a été en quelque sorte manipulé pour supprimer des votes pour M. Trump ou pour cacher une sorte de complot.