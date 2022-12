Trois familles célèbrent Noël ensemble

Par Frank Bucholtz / Spécial pour Black Press Media

Une famille ayant des racines à la fois à Maple Ridge et à Langley célèbre un Noël pas comme les autres – avec deux autres familles d’Ukraine.

La famille Gileff est composée du père David, de la mère Taya et de six enfants. Ils vivent à Maple Ridge et cinq des enfants font partie du Langley Ukulele Ensemble.

Ils partagent maintenant leur maison avec deux autres familles qui ont été déracinées de la zone de guerre en Ukraine. La famille Kozelets est composée de deux parents et de quatre enfants, tandis que la famille Tiuptia est composée de deux parents et d’un enfant.

Au total, 17 personnes vivent dans une maison.

Chaque famille de réfugiés d’Ukraine a une histoire unique.

L’une des deux familles séjournant chez les Gilleff est arrivée au Canada en mai; l’autre est venu en août.

Quatre des sept Ukrainiens vivant avec Gilleff sont malentendants, ce qui rend la communication plus difficile.

Une famille est activement à la recherche d’un logement, mais cela s’avère être un véritable défi. Comme le savent tous ceux qui ont essayé, trouver un logement à louer est un défi, et les loyers ont considérablement augmenté au cours de la dernière année.

La maison Gileff est spacieuse et les deux familles ukrainiennes vivent à l’étage inférieur. Cependant, il y a peu d’espace supplémentaire.

David est un avocat qui travaille à domicile – son bureau au rez-de-chaussée a été déplacé dans la zone d’habitation de sa famille, et le grand nombre de personnes à la maison rend parfois difficile pour lui de faire son travail.

“Parfois, je dois trouver des moyens de sortir complètement de la maison pour faire mon travail”, a-t-il expliqué.

La famille a relevé le défi de fournir un abri aux réfugiés après que leur église de North Vancouver eut pris conscience de tous les défis auxquels étaient confrontés les réfugiés qui arrivaient au Canada.

L’église Westland est une église multiculturelle dont les membres parlent anglais, russe et farsi. En plus d’aider les Ukrainiens, les membres de l’église aident également les réfugiés iraniens.

« »Nous avons commencé à parler des besoins à l’église. Nous avons entendu parler de personnes voulant venir au Canada, par le biais des médias sociaux. D’autres membres recueillaient des dons en argent et en vêtements, et nous avons distribué beaucoup de vêtements à l’église. Nous avons aidé des gens à trouver des emplois. L’une des familles avec nous avait des emplois qui les attendaient lorsqu’ils sont arrivés.

David a déclaré qu’en tant que chrétiens, la famille Gileff estimait qu’il était de sa responsabilité d’aider autant qu’elle le pouvait.

Il y a toujours des obstacles – la langue pour beaucoup, l’obtention de documents appropriés tels que des cartes médicales, des numéros d’assurance sociale et d’autres documents nécessaires. Le système pour les faire parvenir aux réfugiés a été lent et lourd et souvent les réfugiés ont besoin de beaucoup d’aide pour s’y retrouver.

L’un des avantages de vivre avec les Gileff est que la communication est généralement assez bonne. David est d’origine ukrainienne et russe et parle couramment le russe. C’est la langue principale qu’il utilise pour communiquer avec les gens de sa maison.

Les enfants ukrainiens parlent couramment l’anglais et aident avec la langue des signes pour ceux qui ne peuvent pas entendre.

“Les enfants sont incroyables en langue des signes”, a-t-il noté.

Le temps hivernal a été une excellente expérience de liaison, les enfants appréciant la compagnie des autres à l’extérieur. Ils s’entendent généralement assez bien et l’expérience a été très bénéfique pour les enfants des trois familles.

Les trois familles ont déjà profité de certains événements de Noël à l’église et elles ont hâte de célébrer Noël ensemble.

David demande aux gens d’envisager d’accueillir des réfugiés, qu’ils viennent d’Ukraine ou d’ailleurs.

«S’ils ont la place pour accueillir quelqu’un, veuillez y réfléchir. C’est agréable de connaître une famille et de passer du temps avec elle. Tous ceux qui ont fait cela ont trouvé quelque chose de gratifiant.

Il y a eu un avantage secondaire – l’un des enfants réfugiés a également rejoint le Langley Ukulele Ensemble et a appris à jouer du ukulélé grâce au groupe musical renommé.

