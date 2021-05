Trois familles au casting: Qui joue dans le drame de la BBC?

Les fans de TELLY sont enthousiasmés par Three Families – un nouveau drame de la BBC en deux parties basé sur la levée de la loi restrictive sur l’avortement en Irlande du Nord.

La série sera diffusée lors de soirées consécutives sur la BBC – mais quels visages célèbres feront leur apparition?

BBC

Le casting de Three Families comprend l’ex-star de Corrie Amy James-Kelly[/caption]

Qui fait partie du casting de Three Families?

Les trois personnages principaux sont interprétés par la star de Being Human Sinead Keenan, l’ancienne habituée de Coronation Street Amy James-Kelly et la favorite de la science-fiction Genevieve O’Reilly.

Il y a aussi des rôles de soutien pour l’actrice de Bloodlands Lola Petticrew et la star de Merlin Colin Morgan.

Et il y a des rôles pour Niko Polastri de Killing Eve, Prasanna Puwanarajah de Line of Duty et une autre ex-star de Corrie – Kerri Quinn.

Sinead Keenan

BBC

Keenan, 43 ans, joue Theresa[/caption]

Keenan a fait des apparitions dans Taggart et Doctors avant de décrocher le rôle de Nina Pickering dans Being Human.

Elle a depuis joué dans Doctor Who, Silent Witness, London Irish, Uncle et Little Boy Blue – remportant un prix de la Royal Television Society pour cette dernière performance.

Parler au BBC, Keenan, qui joue Theresa, a déclaré: «Le fait même qu’il s’agissait de vraies histoires impliquant de vraies personnes signifiait qu’il fallait le gérer avec la plus grande sensibilité.

«La femme que je joue, Theresa, [not her real name] voulait que son anonymat soit protégé à tout prix, telle est la honte et la stigmatisation entourant l’avortement en Irlande du Nord.

«Mais elle a compris la nécessité de se faire raconter l’histoire d’elle et de sa fille.

Amy James-Kelly

BBC

James-Kelly, 25 ans, joue Hannah[/caption]

James-Kelly s’est fait connaître après avoir joué à Maddie Heath sur Coronation Street entre 2013 et 2015.

Depuis qu’elle a quitté Corrie, elle a joué dans Jericho, Safe, The Bay et a joué Sarah dans Military Wives.

James-Kelly, qui joue Hannah, a déclaré: «La passion et la ténacité étaient des choses énormes pour Hannah et je les trouve dans ma propre vie.

«De plus, la seule phrase qui a beaucoup circulé entre moi-même, le réalisateur et l’écrivain était« rayon de soleil »- elle fait tout de tout cœur avec un tel amour, même dans ses jours les plus sombres.

«C’est le genre de personne que nous voulons tous être vraiment, n’est-ce pas.»

Geneviève O’Reilly

BBC

O’Reilly, 44 ans, joue Rosie[/caption]

O’Reilly est apparu dans plusieurs films de science-fiction, notamment The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions, Avatar, Star Wars: Revenge of the Sith et Star Wars: Rogue One – ainsi que la biographie Tolkien.

Ses crédits télévisés incluent Spooks, New Tricks, Episodes, Midsomer Murders et Star Wars Rebels.

O’Reilly, qui joue Rosie, a déclaré: «J’espère que la plupart des femmes s’identifieront et s’identifieront à Rosie, qu’elles aient ou non des enfants et quel que soit le côté du débat dans lequel elles s’inscrivent.

«Elle a dû endurer et, sans aucun doute, continue à endurer une grande douleur et une grande tristesse. Je pense que nous pouvons tous comprendre l’idée qu’elle et de nombreuses femmes comme elle méritent notre soutien, notre respect et notre gentillesse.

Lola Petticrew

BBC

Petticrew, 25 ans, joue la fille adolescente de Theresa, Orla[/caption]

Petticrew est surtout connu pour avoir joué Lucy dans My Left Nut et Izzy Brannick dans Bloodlands.

Ses crédits de film incluent A Bump Along the Way – pour lequel elle a remporté un prix au Galway Film Festival – Dating Amber, Here are the Young Men and Shadows.

Petticrew, qui joue Orla, a déclaré: «C’est un sujet très personnel et qui me tient à cœur. J’ai donc sauté sur l’occasion de jouer à Orla.

«J’espère que le public pourra voir au-delà des chiffres et constater que toutes les statistiques sont de vraies personnes, dans des situations très réelles qui ont besoin d’aide.»

Colin Morgan

BBC

Morgan, 35 ans, joue le mari de Hannah, Jonathan[/caption]

Morgan est devenu célèbre en 2008 en jouant le personnage principal dans Merlin, ayant plus tard des rôles de premier plan dans Humans and The Fall.

Il se produit souvent dans des productions théâtrales et a joué sur le grand écran, avec Legend, The Huntsman: Winter’s War et The Happy Prince.

Morgan, qui joue Jonathan, a déclaré: «L’espoir existe même dans les profondeurs du désespoir, auquel malheureusement de nombreux couples sont confrontés en Irlande du Nord et ces personnes sont changées à jamais en raison de ce qu’elles vivent.

Quand est-ce que Three Families est sur BBC?

La première partie de Three Families sera diffusée sur BBC One le lundi 10 mai à 21h.

La série en deux parties se terminera le lendemain à 21h sur la même chaîne.

Si vous manquez la série, les deux épisodes pourront être visionnés sur BBC iPlayer.