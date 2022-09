Le PRINCE Andrew marchait derrière le cercueil de la reine “debout et provocant” alors qu’il essayait de ne pas être interdit de porter l’uniforme militairea révélé un expert en langage corporel.

Le duc d’York, 62 ans, s’est démarqué en portant un costume tandis que ses frères et sœurs, dirigés par le roi Charles III, ont enfilé une tenue militaire.

Andrew portait un costume affichant huit médailles 1 crédit

Ses frères et sœurs, cependant, portaient des uniformes militaires alors qu’ils suivaient le cercueil de la reine Crédit : AFP

Ils ont suivi le cercueil de Sa Majesté du palais de Holyroodhouse à la cathédrale Saint-Gilles à Edingburgh cet après-midi.

Andrew a été déchu de ses parrainages militaires l’année dernière en raison de ses liens avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein.

L’experte en langage corporel Judi James pense qu’Andrew a essayé d’éliminer le camouflet de trois manières.

Elle a déclaré à The Sun Online: “Andrew avait marché derrière le cercueil debout et provocant, avec des sourcils froncés, un regard d’acier et un menton levé.

“Mais à l’intérieur de l’église et avec le cercueil devant lui, il a mis ses lunettes pour feuilleter l’ordre du service comme s’il essayait de rester distrait.

“Il était clairement visible comme le seul frère à ne pas porter d’uniforme, mais il semblait utiliser sa taille, son menton levé et son allure plutôt fière pour minimiser cet écart de statut évident.

“Son regard était souvent le plus haut des frères et sœurs et il semblait adopter le genre de pose, un comportement que nous avons vu à des occasions comme la fois où il a pris les commandes lors de l’incendie du château de Windsor.”

Bien qu’il ne porte pas d’uniforme pour la procession d’aujourd’hui, le duc a affiché huit médailles avec son costume.

Le silence est tombé alors que le roi Charles conduisait aujourd’hui les enfants de la reine derrière le cercueil de leur mère bien-aimée dans une procession solennelle.

Sa Majesté est décédée paisiblement à Balmoral à l’âge de 96 ans jeudi.

Mais une personne en deuil a même rompu le sombre silence pour chahuter le duc en disgrâce de la foule.

Les images montrent l’homme de 22 ans brisant le sombre silence pour crier après le duc en disgrâce de la foule.

Les fans de Royal n’ont pas tardé à intervenir – attrapant le fauteur de troubles par la peau de ses vêtements et le tirant au sol dans un démontage tout-puissant.

Des milliers de personnes ont envahi les rues pour rendre hommage cet après-midi au passage du cercueil de la reine.

Cela vient comme…

Le roi Charles a conduit le cortège de la famille royale jusqu’à la cathédrale à 14h35.

Le duc d’York, le comte de Wessex, la princesse royale et son mari, le vice-amiral Sir Tim Laurence, suivaient de près.

Pendant ce temps, Camilla, la reine consort et Sophie Wessex se sont rendues en voiture.

Cela vient après que l’expert en langage corporel Judi a révélé que Meghan Markle n’était pas à l’aise avec Kate et William malgré le front uni des Fab Four.

Le prince de Galles, la princesse de Galles, le prince Harry et la duchesse de Sussex ont rencontré des sympathisants samedi soir alors qu’ils regardaient les milliers d’hommages floraux touchants laissés à la reine.

Les quatre membres de la famille royale ont discuté et serré la main des membres du public lors de la longue promenade de Windsor alors que des centaines de personnes se rassemblaient pour rendre hommage à Sa Majesté.

Mais Judi dit que malgré les efforts pour mettre en avant un front uni au milieu d’un fossé béant entre les couples – cinq signes affichés par Meghan suggèrent que tout n’est pas tout à fait comme il semble.

Andrew a essayé de balayer le camouflet, selon un expert en langage corporel Crédit : Reuters

Un yob a été emmené par la police après avoir chahuté le duc Crédit : Getty