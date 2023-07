Trois façons pour les emprunteurs fédéraux de prêts étudiants d’obtenir l’annulation de leur dette

La remise des prêts de la fonction publique (PSLF), la remise des prêts aux enseignants et la remise par remboursement en fonction du revenu (IDR) sont trois des moyens par lesquels les emprunteurs fédéraux peuvent encore éviter de rembourser le reste de leurs prêts. Mais chacun a un coût – qu’il s’agisse d’une décennie ou plus de travail ou de 20 ans de paiements mensuels variables.

Cependant, il n’est pas facile de se qualifier. Bien que vous n’ayez pas à rester au même emploi pendant 10 ans, vous devez rester dans une organisation ou un poste qualifié pendant cette période. Et bien qu’il existe une variété d’industries et d’emplois parmi lesquels choisir, beaucoup, comme les enseignants et les infirmières, sont historiquement sous-payés.

Vous pouvez bénéficier d’un allégement par le biais de la remise de prêt des enseignants et du PSLF, mais pas pour la même période d’enseignement. Cela signifie que si vous passez cinq ans dans un poste d’enseignant qualifié et que vous bénéficiez d’un allègement de dette grâce au programme de remise de prêt aux enseignants, tous les paiements que vous avez effectués au cours de ces cinq années ne comptent pas dans les 120 paiements mensuels requis pour le PSLF.

Les enseignants de mathématiques et de sciences du secondaire, ainsi que les enseignants en éducation spécialisée, ont droit à une aide allant jusqu’à 17 500 $, mais les enseignants hautement qualifiés du primaire et du secondaire qui enseignent d’autres matières peuvent recevoir jusqu’à 5 000 $.

Engagement de temps : 20 ou 25 ans

: 20 ou 25 ans Exigence de paiement : Généralement 10% à 20% de votre revenu discrétionnaire

: Généralement 10% à 20% de votre revenu discrétionnaire Exigence du poste: Aucun

Tous les étudiants emprunteurs fédéraux sont admissibles à une ou plusieurs des plans de remboursement en fonction des revenus (IDR). Actuellement, il existe quatre options IDR disponibles avec différentes critères d’admissibilité: Pay as You Earn révisé (REPAYE), Pay as You Earn (PAYE), remboursement basé sur le revenu (IBR) et remboursement en fonction du revenu (ICR).

Les emprunteurs qui effectuent des paiements sur un plan IDR sont éligibles à l’annulation de tout solde restant à la fin de la durée de leur prêt. Les plans ont les conditions de prêt suivantes :

Plan de REMBOURSEMENT : 20 ans pour les emprunteurs de premier cycle ; 25 ans pour les emprunteurs aux études supérieures et professionnelles

: 20 ans pour les emprunteurs de premier cycle ; 25 ans pour les emprunteurs aux études supérieures et professionnelles Régime PAYE : 20 ans

: 20 ans Régime IBR : 20 ans si vous êtes un nouvel emprunteur à compter du 1er juillet 2014 ; 25 ans si vous n’êtes pas un nouvel emprunteur à cette date ou après

: 20 ans si vous êtes un nouvel emprunteur à compter du 1er juillet 2014 ; 25 ans si vous n’êtes pas un nouvel emprunteur à cette date ou après Plan RCI: 25 ans

Le temps passé à reporter des difficultés économiques ou à effectuer des paiements sur un autre plan de remboursement compte toujours pour la durée de votre prêt. De plus, chaque fois que votre revenu vous donne droit à un paiement mensuel de 0 $, cela compte pour la durée de votre prêt.

Tous les emprunteurs avec des prêts fédéraux sont éligibles au plan REPAYE. Ce plan utilise votre revenu et la taille de votre famille pour déterminer votre paiement mensuel, qui est plafonné à 10 % de votre revenu discrétionnaire. Votre revenu discrétionnaire est tout argent que vous gagnez annuellement au-delà de 150 % du seuil de pauvreté fédéral.

Les plans IDR peuvent être un excellent moyen d’obtenir un allégement de la dette sans être lié à un certain travail ou domaine. Mais contrairement au plan de remboursement standard, votre paiement mensuel sur un plan IDR changera en fonction de vos revenus. Cela signifie que plus vous gagnez d’argent, plus votre paiement mensuel est élevé.

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez gratuitement CNBC Guide d’investissement de Warren Buffettqui résume le meilleur conseil du milliardaire pour les investisseurs réguliers, les choses à faire et à ne pas faire, et trois principes d’investissement clés dans un guide clair et simple.