L’engouement pour la crypto-monnaie se généralise rapidement.

Le service de paiement peer-to-peer de PayPal, Venmo, a commencé à permettre aux utilisateurs d’acheter, de vendre et de conserver du bitcoin, de l’éthereum, du litecoin et du bitcoin cash, la prochaine étape de l’incursion de PayPal dans les actifs numériques.

Mais dans certains cas, les investisseurs pourraient trouver plus de chance avec les jeux cryptographiques indirects que les devises elles-mêmes, ont déclaré mardi deux traders à CNBC.

« Dans ce cas – la ruée vers l’exploitation minière – il vaut mieux vendre les pics et les pelles que d’opter nécessairement pour l’actif miné », a déclaré la fondatrice et PDG de Chantico Global, Gina Sanchez, sur « Trading Nation ».

PayPal, pour sa part, fera des « frais extraordinaires » sur le déménagement de Venmo, a déclaré Sanchez, également stratège en chef du marché chez Lido Advisors.

« Nous possédons PayPal dans notre portefeuille [at Lido Advisors]. Nous possédons également d’autres noms de puces comme Nvidia et Intel », a-t-elle déclaré.« Vous avez besoin de deux choses pour extraire du bitcoin: vous avez besoin d’ordinateurs très puissants et vous avez besoin d’électricité. L’électricité est plus difficile à jouer, mais la pénurie de jetons est plus facile. «

Alors que les entreprises adoptent les actifs numériques, les entreprises qui aident à faciliter les transactions cryptographiques pourraient également l’emporter, a déclaré le président et chef de la direction de Strategic Wealth Partners, Mark Tepper, dans le même entretien.

« Silvergate est une banque … qui travaille avec toutes les sociétés de cryptographie. Venmo permet à ses utilisateurs d’accéder à la cryptographie via Paxos, qui se trouve être un client de Silvergate. Donc, Silvergate va bénéficier de tout cet accord Venmo », a déclaré Tepper.

« Je les aime vraiment en tant que pièce de théâtre et je pense qu’ils vont réellement bénéficier énormément de ce que fait Venmo », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le bitcoin lui-même, plus de battage publicitaire entraînera probablement des prix plus élevés, a déclaré Tepper.

« Ce qui va vraiment faire monter le bitcoin, c’est de plus en plus d’adoption », a-t-il déclaré. « Si Amazon acceptait tout d’un coup des paiements en bitcoin, je pense que le bitcoin atteindrait plus de 100 000 du jour au lendemain. Donc, oui, plus vous voyez les entreprises l’adopter et l’adopter, je pense que le bitcoin augmente. »

Divulgation: Lido Advisors détient des actions de Nvidia et PayPal. Tepper détient des actions de Silvergate Capital.

