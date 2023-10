Trois façons dynamiques pour les personnes âgées de rester vigoureuses et en bonne santé – Shaw Local

La Semaine du vieillissement actif (du 2 au 8 octobre 2023) célèbre cette période avec un message très important relatif à la santé. Au cours de cette semaine dédiée, l’accent est mis à l’échelle mondiale sur la promotion de la santé, de la vitalité et du bien-être des personnes âgées. Comme le dit le proverbe : « L’âge n’est qu’un chiffre », et avec les bonnes activités, les seniors peuvent adopter un mode de vie actif et épanouissant. Voici trois façons principales par lesquelles les seniors peuvent s’engager dans un vieillissement actif :

1. Entraînement de force : Souvent interprété à tort comme une forme d’exercice réservée aux jeunes et aux sportifs, l’entraînement de force est extrêmement bénéfique pour les personnes âgées. La musculation délibérée développe la masse musculaire, qui diminue naturellement avec l’âge, et constitue l’élément vital de la mobilité et de l’indépendance. De plus, l’entraînement en force contribue à augmenter la densité osseuse, à réduire le risque de chute et à favoriser l’indépendance dans les tâches quotidiennes. Des séances régulières, même seulement deux fois par semaine, peuvent améliorer la qualité de vie et la santé globale.

2. Marche et randonnées dans la nature : Il y a une profonde simplicité dans la marche qui offre de multiples avantages. Des promenades régulières améliorent non seulement la santé cardiovasculaire, mais renforcent également le bien-être mental. Les randonnées dans la nature, en particulier, fusionnent les bienfaits physiques de la marche avec les effets thérapeutiques de la présence de la flore et de la faune dans la nature, favorisant ainsi la santé physique et émotionnelle.

3. Jeux mentaux et puzzles : Il a été démontré que le Sudoku, les mots croisés et les jeux basés sur la stratégie renforcent considérablement les facultés mentales et la mémoire et peuvent prévenir la dégénérescence du cerveau. En stimulant régulièrement l’esprit de manière amusante et stimulante, vous prenez soin de l’un de vos organes les plus précieux : votre cerveau !

La Semaine du vieillissement actif nous rappelle le potentiel continu présent à chaque étape de la vie. En adoptant des pratiques comme l’entraînement en force, la marche et en jouant à des jeux stimulants pour stimuler l’esprit, les personnes âgées peuvent tracer la voie vers la santé et la vitalité qui enrichissent leurs années d’or.

