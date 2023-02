Trois façons dont les services de mise en réseau simplifient la gestion du réseau

Les services de mise en réseau peuvent faciliter la gestion du réseau dans presque tous les secteurs. C’est important parce que les réseaux hautement fonctionnels ajoutent une valeur considérable aux organisations. Trois avantages technologiques illustrent cette promesse passionnante et montrent comment les services de mise en réseau les soutiennent. Ces avantages répondent également aux préoccupations qui sont au cœur de l’esprit de nombreuses organisations : provisionner la main-d’œuvre distante croissante, utiliser les données qu’ils collectent et renforcer la sécurité du réseau.

#1 : Donner aux télétravailleurs un accès sécurisé aux ressources

Si un réseau est un orchestre, la salle de spectacle est de plus en plus bondée, en grande partie à cause de l’augmentation de la main-d’œuvre à distance. Les experts prédisent que la main-d’œuvre à distance continuera de croître en 2023, après avoir atteint 25 % de tous les emplois professionnels en Amérique du Nord fin 2022. Les employés veulent de la flexibilité pour travailler de n’importe où, tandis que le travail hybride élargit la surface d’attaque.

Par conséquent, les organisations doivent sécuriser l’accès aux ressources et satisfaire à des réglementations de plus en plus complexes. Parmi les organisations qui sont passées à une main-d’œuvre entièrement distante ou hybride figurent les agences gouvernementales, qui doivent satisfaire à certaines des réglementations les plus restrictives pour protéger les données sensibles. Les exigences du travail à distance vont désormais des outils de productivité bureautiques traditionnels aux exigences logicielles et système très complexes pour des applications telles que le rendu multimédia et la CAO.

Il est essentiel que les travailleurs distants et hybrides puissent accéder aux ressources de calcul sous-jacentes sur lesquelles repose leur travail. Pour de nombreuses entreprises, il s’agit de machines virtuelles basées sur le cloud, telles que les machines virtuelles à usage général Azure ou les machines virtuelles de calcul spécialisées qui s’exécutent sur GPU NVIDIA. Grâce aux services de mise en réseau, les entreprises peuvent utiliser une connectivité sécurisée universelle pour permettre même à leur personnel distant d’accéder à leurs ressources sur site et dans le cloud depuis n’importe où.

Les services de livraison d’applications peuvent garantir que ces travailleurs distants disposent des ressources dont ils ont besoin pour accomplir les tâches, tandis que les services de surveillance donnent au service informatique une vue complète des ressources et des diagnostics du réseau, avec des données de télémétrie pour que tout le monde travaille sans interruption. D’autres solutions technologiques permettent aux employés, fournisseurs et partenaires d’accéder aux applications internes et cloud.

Doter les télétravailleurs des bons outils, y compris des outils de connectivité réseau et des outils de sécurité, deviendra de plus en plus important car le nombre de travailleurs mobiles devrait passer de 78,5 millions en 2020 à 93,5 millions en 2024, selon une prévision d’IDC. Ces utilisateurs du réseau, parfois appelés « travailleurs sans bureau », représenteront près de 60 % de la main-d’œuvre américaine d’ici la fin de 2024.

Tous ces travailleurs ont besoin d’appareils pour se connecter. Le nombre de Les connexions 5G devraient atteindre 1 milliard dans le monde d’ici la mi-2023 et 2,6 milliards en 2025, selon une étude de CCS Insight. La tendance démographique de la « paranoïa de la productivité », où les travailleurs sont impatients de prouver qu’ils peuvent être productifs de n’importe où, contribuera également à créer de nouveaux réseaux et de nouveaux appareils qui doivent être connectés et sécurisés.