Trois façons dont la catastrophe FTX va remodeler la crypto

L’effondrement de FTX, autrefois un échange de crypto de 32 milliards de dollars, a brisé la confiance des investisseurs dans les crypto-monnaies. Les acteurs du marché tentent d’évaluer l’étendue des dommages qu’il a causés – et comment il va remodeler l’industrie dans les années à venir. Sam Bankman-Fried, l’ancien patron de FTX qui a démissionné le 11 novembre, a été arrêté aux Bahamas la semaine dernière. Il a été accusé par le gouvernement américain de fraude électronique, de fraude en valeurs mobilières et de blanchiment d’argent. actualités liées à l’investissement FTX a connecté les acheteurs et les vendeurs de devises numériques comme bitcoins , ainsi que les dérivés. Cependant, la société a fait plus que cela, puisant prétendument dans les comptes clients pour effectuer des transactions risquées via sa société sœur Alameda Research. “C’est extrêmement décevant pour les investisseurs, ou plus dévastateur pour les investisseurs”, a déclaré Louise Abbott, associée du cabinet d’avocats Keystone Law, spécialisée dans la récupération et la fraude de crypto-actifs. Il est clair que le drame FTX pourrait radicalement remodeler la crypto dans les années à venir. Voici trois grandes façons dont l’industrie pourrait changer.

1. Règlement

D’une part, la catastrophe semblera certaine de pousser les régulateurs à l’action. La crypto en tant qu’industrie est encore largement non réglementée, ce qui signifie que les investisseurs n’ont pas les mêmes protections qu’ils auraient en plaçant leurs fonds auprès d’une banque ou d’un courtier agréé. Cela est peut-être sur le point de changer. Les gouvernements des États-Unis, de l’Union européenne et du Royaume-Uni prennent des mesures pour assainir le marché.

S’il n’y a pas de réglementation, les investisseurs se retrouvent sans cette protection dont ils ont besoin. Louise Abbott Associé, Keystone Law

L’UE Markets in Crypto-Assets est le cadre réglementaire le plus complet à ce jour. Il vise à réduire les risques pour les consommateurs qui achètent de la crypto, en rendant les échanges responsables s’ils perdent les actifs des investisseurs. Mais MICA ne devrait pas démarrer avant 12 mois. Abbott de Keystone Law a déclaré qu’il était important que les régulateurs agissent rapidement. “Les gens ont besoin de voir que des mesures sont prises pour le réglementer. Et je pense que si nous sommes en mesure de proposer une réglementation, nous renforcerons la confiance”, a-t-elle déclaré. “S’il n’y a pas de réglementation, les investisseurs se retrouvent sans cette protection dont ils ont besoin.”

La saga a retardé l’adoption des actifs cryptographiques “d’un ou deux ans”, selon Evgeny Gaevoy, fondateur et PDG du fabricant de marché crypto Wintermute. “Tout ce qui a échoué cette année, si vous regardez Celsius, Three Arrows, FTX maintenant – tous ces gars prenaient le pire des deux mondes parce qu’ils n’étaient pas complètement décentralisés, et ils n’étaient pas non plus correctement centralisés”, a-t-il déclaré. Pour Kevin de Patoul, PDG du fabricant de marché crypto Wintermute, la plus grande leçon de la faillite de FTX est que “vous ne pouvez pas avoir une centralisation complète et un manque de surveillance”. “Nous évoluons vers un monde où vous allez avoir à la fois centralisation et décentralisation”, a-t-il déclaré. “Lorsque vous avez cette centralisation, vous devez avoir une surveillance appropriée et un bon équilibre des pouvoirs.”

2. Consolidation

Je ne pense pas que tous les dominos soient tombés de la contagion. L’impact que cela aura est que beaucoup de projets n’auront en fait pas les fonds… Marieke Flament PDG, Près de la Fondation

“Le défi pour tout l’espace quand on pense à la contagion est que FTX et Alameda étaient des investisseurs extrêmement actifs dans cet espace”, a déclaré Peter Smith, PDG de Blockchain.com, lors d’une conférence animée par CNBC lors d’une conférence sur la cryptographie à Londres. Near Foundation, qui est à l’origine d’un réseau de chaînes de blocs appelé Near, faisait partie des entreprises qui ont investi dans FTX. Marieke Flament, PDG de Near, a déclaré que l’entreprise avait une exposition limitée à FTX – même si l’effondrement était toujours “une surprise et un choc”. “Je ne pense pas que tous les dominos soient tombés à cause de la contagion”, a déclaré Flament. “L’impact que cela aura est que de nombreux projets n’auront en fait pas les fonds, et donc les ressources, pour continuer et se développer.”

Les craintes ont augmenté quant à la santé financière d’autres échanges cryptographiques majeurs après l’échec de FTX. Depuis début 2020, environ 900 000 bitcoins sont sortis des échanges, selon les données de CryptoQuant. Binance, la plus grande bourse du monde, est confrontée à des questions sur les réserves qu’elle détient pour garantir les fonds des clients. La société a vu des milliards de dollars de sorties la semaine dernière. Actuellement, il n’y a aucune raison de soupçonner que Binance fait face à un risque de faillite. Mais des bourses comme Binance et Coinbase faire face à un contexte de marché morose dans un contexte de baisse des volumes de transactions et des soldes des comptes. Les experts pensent qu’ils continueront à jouer un rôle, bien que leur survie soit déterminée par le sérieux avec lequel ils prennent la gestion des risques, la gouvernance et la réglementation. “Il y aura des échanges qui font les choses de la bonne manière et qui survivront”, a déclaré Abbott.

Quant aux jetons — bitcoins étant la monnaie numérique la plus ancienne, peut être mieux positionnée que ses plus petits rivaux. “Mon pari serait que Bitcoin et DeFi [decentralized finance] sont découplés du reste de la crypto et commencent en fait à avoir leur propre vie”, a déclaré Gaevoy de Wintermute à CNBC.

3. Innovation

Malgré l’état déprimé des marchés de la cryptographie et les conséquences qu’il a sur les investisseurs, l’industrie des actifs numériques devrait s’en sortir. Les partisans de “Web3″, un Internet hypothétique basé sur la blockchain, s’attendent à ce que l’hiver crypto de 2022 ouvre la voie à des utilisations plus innovantes de la blockchain, plutôt qu’aux utilisations spéculatives auxquelles la crypto est associée aujourd’hui. “Ce que nous voyons beaucoup, ce sont des entreprises qui ont des bras d’innovation numérique ou des bras d’innovation métaverse”, a déclaré Flament. “Ils comprennent que la technologie est là. Elle ne va pas disparaître.” Les NFT, ou jetons non fongibles, pourraient modifier les relations des utilisateurs avec les propriétés dans les jeux et les événements, par exemple. Ce sont des actifs numériques qui suivent la propriété d’éléments virtuels uniques sur la blockchain.