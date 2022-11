Trois façons de préparer une dinde pour Thanksgiving – Shaw Local

Avec la saison de la dinde qui approche à grands pas, il est maintenant temps de commencer à réfléchir à la technique de cuisson à utiliser cette année. Une fois que vous avez acheté votre dinde chez Hy-Vee Sycamore, voici trois façons savoureuses de préparer votre oiseau pour le festin de Thanksgiving de cette année :

1. Torréfaction

Façon classique de cuire une dinde, la rôtissage est aussi l’une des plus faciles. Tout d’abord, assurez-vous que la dinde est entièrement décongelée, puis assaisonnez-la avec du sel, du poivre et d’autres épices, et mettez-la au four. L’USDA recommande environ 15 minutes de temps de cuisson par livre à 325 degrés. (Le temps de cuisson peut varier si la dinde est farcie.) Revenez sur l’oiseau dans quelques heures. Lorsque le thermomètre pour aliments enregistre 165 ° F dans la partie la plus interne de la cuisse, la partie la plus interne de l’aile et la partie la plus épaisse de la poitrine, selon l’USDA, la dinde est prête. Laisser reposer environ 15 minutes avant de découper. Vous voulez faire cuire votre dinde plus rapidement ? Utilisez un sac à four, qui arrosera également la dinde pendant la cuisson.

2. Griller

Si vous avez besoin de libérer de l’espace dans le four pour vos plats d’accompagnement, griller sur une grille posée sur du charbon de bois, du bois ou des pierres spéciales chauffées par une flamme de gaz est la solution. L’USDA recommande de laisser 15 à 18 minutes par livre lors de la cuisson d’une dinde sur le gril. Décomposer l’oiseau peut aider à réduire le temps de cuisson et à garantir que les morceaux sont cuits à la bonne température, selon l’USDA.

3. Friture

Cette méthode a l’avantage d’être extrêmement rapide. L’USDA recommande une dinde complètement décongelée, de 12 livres ou moins, et non farcie. Chauffez l’huile de cuisson à 350 ° F, selon l’USDA, et la règle générale est de prévoir trois à cinq minutes de temps de cuisson pour chaque livre de dinde.

