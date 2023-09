Trois façons de mettre fin à cette épidémie de vol à l’étalage violent et éhonté qui détruit les communautés

DE votre chippy local au magasin du coin et même aux cliniques vétérinaires, les petites entreprises à travers le pays sont la cible de voleurs à l’étalage prolifiques – et la majorité sont des récidivistes.

James Lowman, directeur général de l’Association of Convenience Stores, estime qu’il faut faire davantage pour aider ceux qui luttent pour assurer la sécurité de leur personnel tout en luttant pour maintenir leur entreprise à flot.

L’épidémie de vol à l’étalage en Grande-Bretagne a vu des escrocs utiliser des marteaux, des aiguilles sales et des couteaux pour menacer les employés des magasins. Crédit : SWNS : Service de presse du Sud-Ouest

Il déclare : « Le vol n’est pas un crime sans victime ; il impose un lourd tribut financier et personnel aux détaillants qui tentent de gérer une petite entreprise dans leur communauté.

« Un nouveau rapport surprenant de l’Association of Convenience Stores a révélé que la criminalité a coûté aux dépanneurs environ 100 millions de livres sterling en 2022. Près d’un million d’incidents de vol ont été enregistrés dans les magasins cette année-là.

Menaces de mort, vol flagrant

« Alors que les géants de la vente au détail comme Tesco disposent des budgets et du personnel nécessaires pour lutter contre la criminalité et équipent leurs équipes de sécurité de caméras corporelles de pointe, les petits magasins ne peuvent pas se le permettre et cela leur coûte une fortune en termes de revenus durement gagnés. .

« Plus de la moitié (53 pour cent) des voleurs sont des récidivistes – généralement bien connus dans la région – qui comptent sur le fait qu’ils ne seront pas interpellés.

« Le vol est également le principal déclencheur d’abus envers les collègues et d’incidents violents dans les magasins.

« J’ai entendu dire que des marteaux, des aiguilles sales et des couteaux étaient tous utilisés pour menacer les employés des magasins à moins qu’ils n’ouvrent la caisse.

« Les dépanneurs sont les plus préoccupés par les sanctions imposées aux contrevenants, le temps nécessaire à la police pour réagir aux incidents et le manque de présence policière visible dans la communauté.

« Les voleurs sont si effrontés – volant parfois sur commande ou pour financer une toxicomanie – entrant dans les petits magasins, prenant des brassées de produits dans les rayons, les mettant dans un sac et repartant, souvent sans aucune tentative de cacher ce qu’ils sont. faire.

« Ils volent des choses qu’ils peuvent revendre.

« Articles de grande valeur comme la viande, le fromage, les articles de toilette, le café, l’alcool et le tabac.

« J’ai entendu des rapports selon lesquels des voleurs s’arrêtaient dans un dépanneur dans des camionnettes, le nom et le numéro de leur entreprise inscrits sur le côté, qui entraient ensuite à l’intérieur vêtus de leurs T-shirts de marque professionnelle, remplissaient leur sac d’articles et partaient. En plein jour.

« Ce dont nous avons besoin, c’est d’une action ciblée pour arrêter les récidivistes qui volent régulièrement sans craindre d’être appréhendés par la police.

« Certains magasins ont une politique de « non-contestation » car ils sont préoccupés par les menaces de violence et, oui, les personnes sont plus importantes que la propriété. Mais les voleurs à l’étalage savent qu’ils ne seront pas mis en cause et en profiteront.

« Signaler un crime à la police peut souvent être un processus délicat et long, c’est pourquoi ces vols sont traités comme des délits mineurs et peuvent ne pas faire l’objet d’une enquête approfondie.

« Les résultats de notre rapport sur la criminalité 2023 montrent qu’il y a eu plus de 41 000 incidents de violence dans le secteur des commodités l’année dernière, et 13 % des incidents violents se terminent par des blessures.

« Les détaillants ont continué à investir dans leurs activités pour protéger leurs collègues et leurs clients, mais ils ont besoin de soutien.

« C’est pourquoi nous appelons les forces de police et le gouvernement à faire davantage pour prendre au sérieux la criminalité dans le commerce de détail et soutenir les entreprises locales.

« Nous souhaitons qu’une liste des voleurs de magasin les plus recherchés soit introduite dans chaque zone de police.

« Cela signifie que les délinquants prolifiques peuvent être bannis des zones de vente au détail ou orientés vers des programmes de réinsertion.

« Cela impliquerait que la police locale publie des photos sur son site Web afin que les détaillants puissent les reconnaître – et même obtenir une ordonnance les interdisant d’entrer dans leur magasin.

Faire connaître les criminels

«Cela encourage également les forces à utiliser les outils dont elles disposent pour faire face aux comportements antisociaux, tels que les pouvoirs de déclenchement communautaire et de recours communautaire.

« Ce sont des outils que la police peut utiliser pour identifier les comportements antisociaux à proximité d’un petit magasin.

« Il peut s’agir de harcèlement de clients ou de vandalisme, mais il s’agit d’identifier ce petit pourcentage de communautés responsables de la criminalité.

« Il faut également revoir la nouvelle législation qui fait de l’attaque contre un travailleur en contact avec le public – y compris le personnel d’un magasin – une infraction aggravée.

« Enfin, il faut investir dans des programmes de réadaptation pour les délinquants afin de briser le cycle de la délinquance et des sanctions inefficaces, ainsi qu’encourager les investissements dans les mesures de prévention de la criminalité.

« Tous ces éléments réunis peuvent être utilisés comme un moyen efficace de lutter contre le vol dans les petits magasins et de remporter la lutte nationale contre la criminalité dans les petits magasins. »