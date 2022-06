Trois façons de contrer la haine après l’anniversaire de l’attentat de Londres

L’anniversaire de l’attaque odieuse et du meurtre d’une famille musulmane de London, en Ontario, est un moment de profonde tristesse et de réflexion pour tous les Canadiens. En plus d’exprimer nos sympathies et notre solidarité, nous pouvons tous prendre des mesures pratiques pour contrer la haine dans notre société.

En tant qu’imam de la Jama’at musulmane Ahmadiyya du Canada, j’ai souvent l’occasion d’entendre et de dialoguer avec des musulmans canadiens sur ce qu’ils pensent de cette question.

Parfois, il est désolant d’entendre certains d’entre eux dire qu’ils n’ont pas été surpris lorsqu’ils ont entendu parler de l’attentat de Londres ou de Québec. La raison en est qu’ils ont ressenti une discrimination et une haine accrues envers les musulmans, que ce soit dans la vraie vie ou sur les plateformes de médias sociaux. Quand ils voient cette haine et cette animosité se manifester dans la vraie vie, ils s’y attendent un peu et n’en sont pas entièrement choqués.

D’autres sont plus optimistes, surtout en voyant l’énorme soutien et la solidarité de tous les principaux dirigeants politiques et du public. Je me souviens notamment du cas d’une Québécoise musulmane qui a perdu son emploi à cause du port du hijab. Cependant, elle a reçu un soutien majeur de nos dirigeants sociaux et politiques, sur les réseaux sociaux et même des élèves de son école. Voir un tel type de soutien en public a certainement un effet curatif sur les musulmans.

Cependant, outre le simple fait de manifester notre soutien et notre sympathie à nos compatriotes musulmans canadiens, nous pouvons tous prendre des mesures concrètes pour apporter des améliorations. Il s’agit notamment de plus d’interaction avec d’autres musulmans, d’avoir le courage de s’opposer à toute forme de haine dont nous sommes témoins et d’avoir de la sympathie et de la compassion pour toute l’humanité dans nos cœurs. Permettez-moi de développer davantage.

L’éducation est la meilleure méthode pour guérir et prévenir la haine. Si nous faisons un effort plus concerté pour apprendre à connaître nos frères musulmans, qu’ils soient nos voisins, médecins ou collègues, nous sommes plus susceptibles de créer ces ponts d’amitié et de bonne volonté.

La deuxième étape importante consiste à développer le courage et la bravoure pour s’opposer à toute forme de haine ou de discrimination dont nous sommes témoins autour de nous. Il y a un dicton célèbre selon lequel « la seule chose nécessaire pour le triomphe du mal est que les hommes bons ne fassent rien ». Les antécédents ou l’identité de la victime ne devraient même pas avoir d’importance. Si nous prenons la ferme résolution de ne tolérer aucune forme de haine ou de racisme envers qui que ce soit, cela peut contribuer grandement à combattre la haine dans notre société.

Dans ma foi, l’Islam, il y a une célèbre tradition du prophète Mahomet, qui dit d’aider son frère, qu’il soit opprimé ou qu’il soit l’oppresseur. Perplexes, ses partisans ont demandé que nous comprenions aider les opprimés, mais comment pouvons-nous aider l’oppresseur ? Il a répondu : En l’empêchant de commettre l’oppression.

La troisième étape est d’inculquer et d’inculquer l’amour et la compassion pour les autres êtres humains dans nos cœurs. Si nous voulons nous débarrasser de ce genre de haine, nous devons embrasser l’humanité de chaque personne. J’appartiens à la Jama’at musulmane Ahmadiyya, qui a été fondée par Sa Sainteté Mirza Ghulam Ahmad. Il a un dicton célèbre qui porte une grande leçon pour nous tous : « Un être humain sans faculté de compassion n’est pas humain du tout.

Nelson Mandela a déclaré que si les gens peuvent apprendre à haïr, on peut leur apprendre à aimer. Nous sommes tous inquiets des troubles et du manque de paix, que ce soit dans nos villes locales ou à l’échelle mondiale. Cependant, si nous pouvons transmettre et inculquer ce principe important à notre prochaine génération d’avoir de la compassion pour toute l’humanité, cela peut contribuer grandement à établir la paix et à éliminer la haine de notre société.

