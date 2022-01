Trois exoplanètes récemment découvertes sont sur le point de mourir

Plusieurs études ont révélé les caractéristiques des exoplanètes et comment leur taille géante les distingue de celles présentes dans notre système solaire. Cependant, une nouvelle étude a révélé comment certaines de ces exoplanètes pourraient être sur le point de disparaître. L’étude, acceptée par l’Astronomical Journal et partagée sur le site de prépresse arxiv.org, s’intitule « TESS Giants Transiting Giants II : The hottest Jupiters orbiting advanced stars ». L’étude, dirigée par Samuel Grunblatt, chercheur postdoctoral à l’American Museum of Natural History et le Flatiron Institute, a révélé la découverte de trois planètes en orbite dangereusement proche d’étoiles qui approchent de la fin de leur vie.

Une déclaration publiée par l’Université d’Hawaï mentionne que ces trois planètes géantes gazeuses ont été détectées pour la première fois par la mission TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA. Les exoplanètes sont TOI-2337b, TOI-4329b et TOI-2669b. TOI signifie Tess Object of Interest, et le nombre signifie l’étoile autour de laquelle ils tournent. Le « b » symbolise la planète la plus proche de l’étoile dans chaque système solaire. Les chercheurs ont mentionné que ces exoplanètes ont certaines des orbites les plus courtes autour d’étoiles sous-géantes ou géantes. L’étude a estimé que TOI-2337b, sera consommée par son étoile hôte en moins d’un million d’années, plus tôt que toute autre planète actuellement connue.

Nick Saunders, étudiant diplômé de l’Institut d’astronomie de l’Université d’Hawaï (IfA) et co-auteur de l’étude, a déclaré dans un communiqué : « Nous nous attendons à trouver des dizaines à des centaines de ces systèmes planétaires en transit évolués avec TESS, fournissant de nouveaux détails sur comment les planètes interagissent les unes avec les autres, se gonflent et migrent autour des étoiles, y compris celles comme notre Soleil.

heureux d’annoncer trois des Jupiters les plus chauds jamais trouvés en orbite autour d’étoiles évoluées avec @NASA_TESS et @keckobservatory aujourd’hui! chacune de ces planètes est spéciale et, ensemble, elles révèlent des caractéristiques inattendues d’une évolution planétaire tardive mal comprise. un fil : pic.twitter.com/0A7g58CgKX– Sam Grunblatt (@SKGrunblatt) 13 janvier 2022

Selon une déclaration partagée par l’Université d’Hawaï, Grunblatt estime que les récentes découvertes sont cruciales pour comprendre une nouvelle frontière dans les études sur les exoplanètes : comment les systèmes planétaires évoluent au fil du temps. Il a également ajouté que « ces observations offrent de nouvelles fenêtres sur des planètes en fin de vie, avant que leurs étoiles hôtes ne les engloutissent ». Daniel Huber, co-auteur de l’étude, estime que les observations de ces systèmes planétaires sont essentielles pour comprendre leurs origines, aidant à révéler le sort de systèmes solaires comme le nôtre.

