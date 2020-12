Vous souhaitez recevoir The Morning par e-mail? Voici l’inscription. Bonjour. Ce sera un hiver long et dur. Nous proposons un guide en trois étapes pour vivre en toute sécurité.

Les messages de santé publique les plus efficaces ne disent pas simplement aux gens ce qu’il ne faut pas faire. Ils disent aussi aux gens ce qu’ils pouvez faire avec seulement une petite quantité de risque. Cela semble parfois contre-intuitif, car cela donne aux gens la permission de prendre certains risques, plutôt que d’exiger une sécurité maximale tout le temps. À long terme, cependant, une approche plus réaliste est en fait le plus sûr, disent de nombreux experts. Les êtres humains sont des créatures sociales. La plupart ne resteront pas chez eux pendant des mois. Et prétendre le contraire a tendance à se retourner contre vous. Cela conduit les gens à ignorer les conseils de santé publique et à prendre des risques inutilement importants. «Nous avons besoin de messages différents, plus nuancés et plus pratiques sur la sécurité des coronavirus», Sarit Golub, professeur de psychologie au Hunter College, a écrit. (Les responsables fédéraux ont fait un pas dans cette direction cette semaine en raccourcissant la période de quarantaine recommandée après l’exposition au virus.)

Aujourd’hui, je veux vous donner un guide en trois étapes sur la minimisation des risques. Il est basé sur une enquête du Times auprès de 700 épidémiologistes ainsi que sur mes conversations avec des experts et des collègues, comme Donald G. McNeil Jr. 1. Il y a un comportement que vous devriez essayer d’éliminer, sans exception: Passer du temps dans un espace confiné (en dehors de votre foyer) où quiconque est démasqué. Ne mangez pas à l’intérieur dans un restaurant ou chez un ami. N’ayez pas de conversations étroites et non masquées nulle part, même à l’extérieur. Si vous devez prendre l’avion, essayez de ne pas manger ni boire dans l’avion. Si vous allez travailler, ne déjeunez pas dans la même pièce que vos collègues. Déjeuners de groupe ont conduit à des flambées dans les hôpitaux et ailleurs. 2. Il est préférable de minimiser ce prochain ensemble de comportements si vous ne pouvez pas l’éviter: Passer du temps prolongé dans des espaces intérieurs, même avec un masquage universel. Les masques ne sont pas parfaits. Si vous pouvez vous entraîner à la maison plutôt que dans une salle de sport – ou faire votre travail ou assister à des services religieux à distance – vous réduisez votre risque.