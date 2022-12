Trois équipes toujours en lice pour les huitièmes de finale

Le Brésil, quintuple vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA, est la seule équipe de son groupe à s’être qualifié pour le tour avec deux victoires sur deux. Les trois autres équipes du groupe G – la Suisse, le Cameroun et la Serbie se battent toutes pour l’autre place dans l’espoir de rejoindre le Brésil dans la dernière étape 16 qui commence à partir de demain.

Le Brésil a progressé grâce à des victoires sur la Serbie (2-0) et la Suisse (1-0) et visera à terminer la phase de groupes en beauté en affrontant le Cameroun ce soir.

Bris d’égalité

Si les équipes sont à égalité de points après le match de groupe final, divers bris d’égalité décideront qui avance (selon l’ordre)

Différence d’objectifs Buts marqués Tête à tête Points de fair-play – Un carton jaune entraîne moins un point, deux cartons jaunes (carton rouge) entraînent moins trois points tandis qu’un carton rouge consécutif entraîne moins quatre points. Un carton jaune suivi d’un carton rouge entraîne moins cinq points. L’équipe qui a accumulé le moins de déductions avancera.

Tableau des points du groupe G

Avec six points grâce à deux victoires consécutives, le Brésil occupe la première place. La Suisse est deuxième avec trois points après avoir gagné une fois et perdu une fois. Le Cameroun a fait match nul et perdu un match chacun pour un point, tout comme la Serbie avec le premier devant dans le tableau avec une meilleure différence de buts.

Scénarios de qualification

Suisse

La Suisse affrontera la Serbie, dernière du classement, lors de son dernier match de groupe ce soir. Avec trois points, une victoire les fera passer au tour suivant et éliminera les deux autres. Un match nul et une victoire du Cameroun laisseront le soin à la différence de buts et aux autres bris d’égalité.

Cameroun

Ils affrontent le Brésil lors de leur dernier match de groupe ce soir et doivent gagner pour se donner une chance. Et ils doivent prier pour que la Suisse ne gagne pas contre la Serbie.

Si le Cameroun et la Serbie finissent par gagner leurs matchs respectifs, le qualificatif sera décidé sur la base de la différence de buts.

Serbie

Ils doivent battre la Suisse. Et puis espérer que le Brésil bat ou au moins fasse match nul avec le Cameroun.

