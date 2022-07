Trois épaulards déchirent un grand requin blanc dans une vidéo terrifiante

À maintes reprises, Internet a produit d’innombrables vidéos d’attaques d’animaux, qui nous ont tous intrigués en montrant la férocité du prédateur. Et il est indéniable que de telles vidéos deviennent virales instantanément, car elles nous tiennent captivés jusqu’à la fin. Cependant, nous avons rarement aperçu un prédateur au sommet attaquant un autre prédateur au sommet. Et il semble qu’Internet ne nous laisse rien derrière nous, comme des images de drones incroyablement rares montrant trois épaulards déchirant un grand requin blanc. Non, ce n’est pas l’intrigue d’un film d’action d’aventure primé, mais toute la réalité. Les images remarquablement magnifiques ont été capturées juste au large des côtes de l’Afrique du Sud et ont été diffusées dans le cadre de la série télévisée Shark Week de Discovery Channel. Un petit extrait de la vidéo a également été posté sur le compte Instagram officiel de l’émission télévisée. Selon Shark Week, c’est la première fois qu’une meute d’orques est filmée alors qu’elle s’attaque à un grand requin blanc. La vidéo, qui a fait beaucoup de bruit sur internet, s’ouvre en montrant deux épaulards nageant à proximité d’un requin, pendant quelques secondes. Et puis soudain, de nulle part, une troisième orque apparaît sous le requin. Vous vous demandez alors quoi? Eh bien, c’était un bain de sang dans l’eau turquoise sereine. Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Shark Week (@sharkweek)

La troisième orque a arraché les morceaux du grand requin blanc et a commencé à mordre d’énormes morceaux de son estomac, car ils étaient entourés de sang. Après cela, la baleine s’empare du requin et le traîne dans l’eau. Et honnêtement, toute la vidéo n’est rien de moins qu’une scène ébouriffante tout juste sortie du film de 2018 The Meg. Les images époustouflantes ont surpris les internautes, car la section des commentaires était inondée d’innombrables vues sur la même chose. Un utilisateur a commenté: «Le travail d’équipe orchestré le plus étonnant – jeu de mots non intentionnel. Pauvres requins mais images incroyables ! Un autre a écrit: “Ce grand blanc n’a pas l’air si dur maintenant.”

Bien! Dame nature est vraiment incroyable.

