Trois énormes théories d’ITV Coronation Street: la vengeance du choc et le plan de meurtre ont grondé

MAX Turner rentre chez lui cette semaine alors qu’il est prêt pour une libération anticipée du STC.

Malheureusement, certains habitants de Coronation Street ont du mal à oublier son passé raciste. Voici ce qui pourrait arriver à Weatherfield.

Max Turner est prêt pour une sortie anticipée

Mais comment Alya va-t-elle réagir ?

1. Plan de vengeance brutal

Vulnérable et isolé, Max Turner (joué par Paddy Bever) a été soigné par Griff Reynolds et a pris part à son complot visant à diffuser son programme raciste à travers Weatherfield.

Cela l’a amené à faire des vidéos pour Griff qui, malheureusement, ont inspiré un résident instable nommé Blake à essayer d’assassiner Alya Nazir (Sair Khan) qui a sauvé la politicienne locale Maria Connor d’une attaque.

En conséquence, Max a été accusé d’incitation au meurtre et jeté dans un STC pendant six mois.

Cette semaine sur ITV, l’adolescent troublé doit sortir plus tôt et sa sœur Lily révèle que le grand jour est enfin venu pour lui de revenir.

Yasmeen Nazir (Shelley King) apprend la libération de Max et est horrifiée, soulignant que sa petite-fille Alya a failli mourir à cause de lui.

Max est tout aussi choqué lorsqu’il apprend sa libération anticipée et enfonce son bras en travers de la porte de sa cellule, déterminé à rester sur place.

David Platt ( Jack P. Shepherd ) parle à Max à travers la porte et lui assure qu’il veut aider.

En larmes, Max admet qu’il a fait des choses terribles et qu’il ne peut pas rentrer chez lui.

Dans les scènes ultérieures, Max est rempli de honte lorsqu’un policier appelle pour lui équiper d’une étiquette de cheville électronique à son retour sur les pavés.

Le jeune aperçoit alors un chauffeur-livreur à l’extérieur de Speed ​​Daal et lui tend une lettre pour Alya.

Malheureusement, quand Alya lit la lettre, dans laquelle Max avoue à quel point il est désolé, sa colère monte et elle part en mission.

Pourrait-elle proposer un plan pour expulser Max de Weatherfield ?

Sera-t-il détourné des pavés ?

Ryan va-t-il appeler la police ?

2. Confession choc

Ailleurs à Corrie, Daisy Midgeley se prépare à découvrir si Justin Rutherford obtiendra enfin la récompense qu’il mérite pour ses actes ignobles.

L’épreuve de harcèlement criminel de la barmaid a atteint des sommets horribles lorsque Justin a tenté de l’attaquer avec une cruche d’acide – mais Ryan Connor (joué par Ryan Prescott) s’est mis en jeu.

En se tenant entre Justin et Daisy, Ryan a pris l’acide au visage et a subi des blessures qui ont changé sa vie à cause de l’épreuve.

Inondée de culpabilité, alors qu’elle se souvenait qu’elle avait été la cible initiale, Daisy (Charlotte Jordan) a tenté de remonter le moral de Ryan en prétendant être son amour d’Ibiza, Crystal.

Avant cela, Crystal avait complètement abandonné Ryan et laissé Daisy être la seule à lui annoncer la nouvelle.

Cela faisait suite à un autre rejet par Alya Nazir et Daisy savait que Ryan n’aurait personne sur qui compter.

À venir, Daisy et son partenaire Daniel Osbourne (Rob Mallard) partent pour le tribunal pour savoir si Justin sera condamné pour ses actes ignobles.

Alors qu’ils partent, Daniel lance un regard maladroit entre Daisy et Ryan avant qu’elle ne reçoive un texto à « Crystal ».

Plus tard, Justin est conduit sur le banc des accusés et les deux avocats prononcent leurs discours de clôture, faisant perdre à Daisy tout espoir d’obtenir justice.

Le jury revient bientôt avec son verdict, mais quel sera-t-il ?

Cela reste à voir car il y a une autre bombe en magasin pour Daisy.

Dans des scènes ultérieures, Ryan réalise que Crystal n’était pas réel et Carla Connor (Alison King) le presse d’essayer de découvrir qui était derrière la pêche au chat.

Elle ajoute que Ryan devrait même les signaler à la police.

Daisy masque son anxiété en apprenant la vérité sur Crystal.

Pouvait-elle enfin avouer ?

Si Daisy décidait d’admettre ce qu’elle avait fait, Ryan pourrait être tenté de la couper complètement.

Et si Daisy lui avait avoué qu’elle nourrissait des sentiments pour lui afin de sauver leur amitié ?

Les fans ont senti qu’un triangle amoureux entre Daisy, Ryan et Daniel se formait rapidement.

Pourraient-ils être sur quelque chose ?

Stephen assassinera-t-il Elaine ?

3. Danger de mort pour un résident

Pendant ce temps, Stephen Reid (Todd Boyce) reste sur son sentier de guerre meurtrier.

Elaine Metcalfe (représentée par Paula Wilcox) était aux anges quand Stephen Reid lui a proposé, ignorant parfaitement qu’il était en fait élevé sur le même LSD qu’il avait utilisé pour dorer Carla Connor.

Aveuglé par la cupidité, Stephen a recouru à des moyens illégaux pour mettre la main sur tout l’argent qu’il pouvait trouver et a décidé de se marier malgré tout.

Tim Metcalfe, cependant, a senti que Stephen ne faisait rien de bon dès le départ et a essayé de les empêcher de se marier.

Les téléspectateurs ont vu le méchant donner raison au chauffeur de taxi en avril 2023, lorsqu’il a souscrit une police d’assurance sur Elaine.

Cette semaine, les choses avancent dans l’usine Underworld et après ce qui semblait être un nouvel épisode psychotique, Carla Connor prend une énorme décision concernant l’avenir de son entreprise.

La femme d’affaires convoque une réunion avec Stephen et lâche la bombe qu’elle vend sa part de l’usine et qu’elle a déjà trouvé un acheteur.

Stephen est choqué mais parvient à sourire en lisant un e-mail de la compagnie d’assurance-vie confirmant son premier paiement, ce qui implique qu’il pourrait être prêt à tuer Elaine pour un peu d’argent supplémentaire.

Suggérant à Elaine de réhypothéquer Redbank afin de racheter la part de Carla dans Underworld, sera-t-elle d’accord ?

Elaine pourrait-elle être la prochaine victime de Stephen ?

Coronation Street est diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 20h sur ITV.