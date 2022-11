Trois enfants sauvent un bébé chèvre de Python dans une vidéo effrayante

Les pythons sont l’une des espèces de serpents les plus dangereuses. Le reptile a une façon douloureuse de tuer sa proie. Ils enveloppent d’abord leurs proies, les faisant suffoquer jusqu’à ce qu’elles meurent d’asphyxie ou d’arrêt cardiaque. Alors que les gens ont tendance à se tenir à distance de cette créature dangereuse, trois enfants ont sauvé sans crainte un chevreau de devenir son repas. La vidéo a été partagée sur Facebook par Waje. La vidéo s’ouvre sur un serpent qui regarde sa proie pendant un moment alors qu’il s’approche lentement de la chèvre.

Après quelques images, le serpent attaque plusieurs fois le chevreau. Ensuite, on peut voir le python enroulé autour du corps de la chèvre alors qu’il lutte pour se libérer. Le chevreau a même essayé de se déplacer pour que le serpent le quitte mais tout est allé en vain.

Après plusieurs tentatives, la proie s’est assise dans le coin, tandis que le serpent continuait de la rendre claustrophobe. Au bout d’un moment, on peut voir trois enfants passer lorsqu’ils remarquent la chèvre assise là. L’un d’eux a vu le serpent et le trio a été choqué.

Les enfants ont stratégiquement retiré la queue du serpent du corps de la proie et l’un d’eux a attrapé le visage alors qu’ils le retiraient de la chèvre. Les trois décrochèrent le serpent avec précaution sans blesser la chèvre. Après que la chèvre ait été libérée, elle a couru et les trois enfants ont porté le serpent avec eux.

La légende de la vidéo disait : “Les garçons du village ont trouvé un serpent géant attaquant une pauvre chèvre dans le champ.”

Internet a réagi à la vidéo effrayante. De nombreux utilisateurs de médias sociaux semblaient bouleversés en affirmant que la vidéo avait été scénarisée et délibérément tournée. L’un des utilisateurs a commenté: “Oh mon Dieu! Ils ont enregistré et n’ont pas aidé cette chèvre. Ils l’ont fait exprès. » Une autre personne a déclaré : « Le caméraman a délibérément fait toutes ces choses… Je pense qu’il avait lui-même apporté le serpent et l’a mis là… » Un autre utilisateur a ajouté : « Le dragon est un acteur talentueux dans le film et la chèvre a montré une merveilleuse pièce de sa voix mmee mmee.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=643316487262705

La vidéo a atteint plus de 64 millions de vues depuis sa mise en ligne.

