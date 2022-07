Trois enfants parmi les victimes de la frappe aérienne russe sur la ville ukrainienne de Vinnytsia

Des missiles russes ont frappé la ville de Vinnytsia en Ukraine.

L’attaque aurait tué au moins 21 personnes, dont des enfants.

91 autres personnes ont été blessées.

Des missiles russes ont frappé la ville ukrainienne de Vinnytsia loin derrière les lignes de front jeudi lors d’une attaque que les responsables ukrainiens ont qualifiée de crime de guerre et ont déclaré avoir tué au moins 21 personnes, dont trois enfants.

La frappe, qui, selon l’Ukraine, a été menée avec des missiles de croisière Kalibr lancés depuis un sous-marin russe dans la mer Noire, est intervenue un jour après une percée dans les pourparlers entre Moscou et Kyiv pour débloquer les exportations de céréales ukrainiennes et a souligné à quel point les deux parties restent loin de un accord de paix.

“Qu’est-ce que c’est, sinon un acte de terrorisme ouvert?” Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a écrit sur l’application de messagerie Telegram.

Le ministère russe de la Défense, qui nie avoir délibérément ciblé des civils, n’a pas immédiatement commenté la frappe.

Denys Monastyrskyi, ministre ukrainien de l’Intérieur, a déclaré lors d’un briefing à Vinnytsya que 21 personnes avaient été tuées et 91 blessées, dont 50 grièvement.

Trois enfants figuraient parmi les morts, ont déclaré des responsables, qui ont ajouté que trois missiles de croisière avaient frappé la ville. Le service d’urgence de l’État ukrainien a écrit sur Telegram que la recherche était en cours pour 42 disparus.

Zelenskiy a déclaré lors d’une conférence internationale visant à poursuivre les crimes de guerre en Ukraine que l’attaque avait été montée contre “une ville ordinaire et paisible”.

“Des missiles de croisière ont touché deux installations communautaires, des maisons ont été détruites, un centre médical a été détruit, des voitures et des tramways ont été incendiés”, a-t-il déclaré.

La Russie, qui a lancé ce qu’elle a appelé son “opération militaire spéciale” contre l’Ukraine le 24 février, affirme qu’elle utilise des armes de haute précision pour dégrader l’infrastructure militaire ukrainienne afin de protéger sa propre sécurité.

Vinnytsia, une ville de 370 000 habitants à environ 200 km (125 miles) au sud-ouest de la capitale ukrainienne Kyiv, abrite le quartier général de commandement de l’armée de l’air ukrainienne, selon un site officiel de l’armée ukrainienne, une cible que la Russie a utilisé des missiles de croisière pour tenter d’atteindre. touché en mars, avait déclaré à l’époque l’armée de l’air ukrainienne.

Des séquences vidéo montraient une épaisse fumée noire s’échappant d’un grand bâtiment, tandis que des photographies publiées en ligne par le service d’urgence de l’État montraient une fumée grise s’élevant plus tard des restes tordus de voitures incendiées et de décombres fumants.

L’une montrait un landau abandonné et renversé gisant dans la rue.

Dans des commentaires sur Twitter, le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a accusé la Russie d’avoir commis “un autre crime de guerre”.

“C’est du terrorisme. Un meurtre délibéré de civils pour semer la peur. La Russie est un État terroriste et doit être légalement reconnue comme telle”, a écrit Kuleba.

Lutte

Les États-Unis et plus de 40 autres pays ont convenu jeudi de coordonner les enquêtes sur les crimes de guerre russes présumés en Ukraine.

La Russie nie les accusations et Dmitri Medvedev, ancien président devenu vice-président du Conseil de sécurité russe, a déclaré que les tentatives de l’Occident de punir une puissance nucléaire comme la Russie pour le conflit en Ukraine risquaient de mettre l’humanité en danger.

Le Kremlin a déclaré que la Russie était prête à mettre fin à ce que l’Occident appelle la guerre d’agression non provoquée de Moscou si Kyiv accepte ses conditions.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andrey Rudenko, a déclaré jeudi que Moscou réagirait positivement si Kyiv était prêt à reprendre les négociations de paix, a rapporté l’agence de presse Interfax.

Kyiv devrait affirmer son statut non aligné et non nucléaire et reconnaître formellement les réalités territoriales existantes, a déclaré Rudenko.

Plus précisément, il a déclaré que cela reviendrait à reconnaître que la Crimée, annexée par Moscou en 2014, était sous contrôle russe et que deux petits États autoproclamés soutenus par la Russie dans l’est de l’Ukraine n’étaient plus sous le contrôle de Kyiv.

Par ailleurs, le haut responsable installé par la Russie dans une région du sud de l’Ukraine en partie sous le contrôle de Moscou a déclaré jeudi qu’il organiserait un référendum au début de l’automne sur l’opportunité de faire partie de la Russie.

L’Ukraine a déclaré à plusieurs reprises qu’elle ne voulait concéder aucun territoire à un pays qu’elle qualifie d’occupant hostile et a déclaré qu’elle prévoyait de reprendre toute terre perdue par la force.

Sur les lignes de front de la guerre à des centaines de kilomètres à l’est de Vinnytsia, l’Ukraine a déclaré jeudi qu’elle avait repoussé les tentatives d’assaut terrestre russe après que Moscou ait concentré ses tirs sur et autour de deux villes qu’elle considère comme des tremplins pour prendre le contrôle de grandes villes.

Daniil Bezsonov, un responsable soutenu par la Russie dans la République populaire autoproclamée de Donetsk, a déclaré jeudi que les forces armées du petit État et la Russie concentraient leurs tirs dans l’est de l’Ukraine sur les villes de Siversk et de Soledar.

Le plan russe, a-t-il dit, était de s’emparer des deux villes, puis d’aller de l’avant pour attaquer les villes de Sloviansk et de Kramatorsk par l’est.

L’armée ukrainienne, qui a fait état de bombardements russes de Siversk, Soledar et Kramatorsk, a déclaré qu’elle tenait la ligne sur tous les fronts et repoussait toutes les tentatives d’assaut.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré qu’il semblait que les forces russes avaient du mal à progresser dans l’est de l’Ukraine alors que la guerre approchait des cinq mois, car elles n’étaient pas en mesure de rassembler la masse critique nécessaire pour avancer.

“Ils n’ont réalisé aucune avancée territoriale significative au cours des 72 dernières heures et risquent de perdre tout élan accumulé”, a-t-il déclaré dans un communiqué.