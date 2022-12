Trois enfants parmi 18 tués dans un glissement de terrain en Malaisie alors que les sauveteurs creusent pour les disparus | Nouvelles du monde

Au moins 18 personnes ont été tuées, et 15 autres craignent d’être enterrées sous la boue, dans un glissement de terrain dans un camping touristique malaisien.

Le site de Batang Kali, dans l’État de Selangor, à 50 km au nord de Kuala Lumpur, comptait environ 94 personnes qui y dormaient lorsque le glissement de terrain s’est produit.

Selon Reuters, au moins 18 personnes ont été tuées, dont trois enfants et 10 femmes, alors qu’elles dormaient dans leurs tentes. Associated Press a déclaré qu’un garçon n’avait que cinq ans.

Soixante et une personnes ont été sauvées de la ferme biologique indemnes et huit, dont une femme enceinte, ont été transportées à l’hôpital. Les blessures allaient de coupures mineures à une suspicion de blessure à la colonne vertébrale, a déclaré la ministre de la Santé Zaliha Mustafa.

Image:

Un rescapé au camping Photo : Korporat JBPM



Les pompiers de Selangor sont arrivés sur les lieux une demi-heure après avoir reçu un appel de détresse juste avant 3 heures du matin. Ils ont posté des photos de sauveteurs avec des lampes de poche creusant dans le sol et les décombres.

Une campeuse, Teh Lynn Xuan, 22 ans, a déclaré qu’un de ses frères avait été tué et qu’un autre était soigné pour des blessures à l’hôpital.

Elle a déclaré au quotidien malais Berita Harian qu’elle “avait entendu un bruit fort comme le tonnerre, mais c’était des pierres qui tombaient”.

Elle a déclaré : “Nous avons senti que les tentes devenaient instables et que de la terre tombait autour de nous. Heureusement, j’ai pu quitter la tente et aller dans un endroit plus sûr. Ma mère et moi avons réussi à sortir en rampant et à nous sauver.”

Le glissement de terrain est tombé du bord d’une route d’une hauteur estimée à 30 m (98 pieds) et a couvert une superficie d’environ trois acres (1,2 hectare).

Selon Nik Nazmi Nik Ahmad, ministre des Ressources naturelles, de l’Environnement et du Changement climatique, une première enquête a montré qu’un remblai d’environ 450 000 mètres cubes de terre s’était effondré.

Environ 400 personnes ont participé à la mission de sauvetage. Des images les ont montrés devant escalader de la boue épaisse, de grands arbres et d’autres débris.

Le ministre du Développement du gouvernement local, Nga Kor Ming, a déclaré aux médias locaux que le camping fonctionnait illégalement depuis deux ans.

Les photos publiées sur la page Facebook de la ferme biologique du père montrent une ferme dans une petite vallée, avec un grand espace où des tentes peuvent être installées. L’exploitant est agréé par le gouvernement pour exploiter une ferme biologique, mais n’a pas de licence pour les activités de camping. S’il est reconnu coupable, M. Nga a averti que l’exploitant du camp pourrait encourir jusqu’à trois ans de prison ou une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 ringgits (9 291 £). Les propriétaires de la ferme n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les glissements de terrain sont fréquents en Malaisie à la suite de fortes pluies, mais un campeur a déclaré que cela avait été inattendu car il n’y avait eu qu’une légère bruine ces derniers jours.

Il a dit à Berita Harian : « Ma famille et moi avons été pris au piège lorsque le sol a recouvert notre tente.

“Nous avons réussi à courir jusqu’au parking et avons appelé les autorités. Ils sont arrivés assez rapidement, environ 30 minutes plus tard.”