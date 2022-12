Trois enfants meurent après être tombés dans un lac glacé alors que la Grande-Bretagne est aux prises avec le temps hivernal

Trois enfants sont morts et un a été laissé dans un état critique après être tombé dans un lac gelé dans le centre de l’Angleterre dimanche alors que de grandes parties du pays sont confrontées à des conditions hivernales rigoureuses.

Les garçons – âgés de 6, 8, 10 et 11 ans – ont été transportés d’urgence dans un hôpital des West Midlands, à environ 100 miles au nord de Londres, après que des policiers en uniforme les ont sortis du lac glacé. Les trois plus âgés ont subi un arrêt cardiaque et n’ont pas pu être réanimés, a indiqué la police.

L’enfant de 6 ans est resté dans un état critique.

“La mort des garçons est une tragédie au-delà des mots”, a déclaré Richard Stanton du service local d’incendie et de secours lors d’une conférence de presse.

Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux peu après 14 h 30, heure locale, dimanche. Les médias locaux ont rapporté que plusieurs membres du public avaient également tenté d’aider au sauvetage.

Les secouristes ont travaillé toute la nuit jusqu’au lundi matin pour tenter de localiser deux autres enfants qui auraient été avec le groupe de garçons. On ne sait toujours pas si ces deux enfants ont également été victimes de l’incident. Cependant, le surintendant de la police des West Midlands, Richard Harris, a déclaré que les autorités n’avaient reçu aucun contact concernant des enfants disparus.

“Il est important de souligner … que nous n’avons eu aucun contact de qui que ce soit suggérant qu’il manque quelqu’un d’autre, mais jusqu’à ce que nous soyons sûrs à 100%, nous poursuivrons les recherches tout au long de la journée”, a déclaré Harris.

Harris a refusé de dire si les enfants faisaient partie d’une seule famille.

Harris a également déclaré qu’un de ses officiers avait été traité pour une légère hypothermie mais qu’il avait été libéré de l’hôpital.

“Les officiers sont entrés directement, sans se soucier de leur propre sécurité. Ils sont entrés dans l’eau avec juste un pantalon et des chaussures normaux”, a déclaré Harris.

Un porte-parole du Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que Sunak avait présenté ses condoléances, qualifiant cela “d’incident tragique”, selon Reuters.

“Les pensées du Premier ministre les accompagnent et il transmet évidemment ses remerciements aux services d’urgence qui continuent à travailler et à apporter leur soutien”, a déclaré le porte-parole.

L’incident survient alors que Le Royaume-Uni fait face à de fortes chutes de neige et à des températures extrêmement basses. La neige a recouvert certaines parties de la Grande-Bretagne depuis lundi matin, perturbant les transports aériens et terrestres.

Certaines parties du système de transport en commun souterrain de Londres ont été suspendues ou ont émis des avertissements de retard. Les aéroports de Gatwick et de Stansted à Londres ont averti que les horaires des vols pourraient être perturbés en raison des conditions météorologiques.

Les températures ont déjà chuté à -15 degrés Celsius (5 degrés Fahrenheit) dans le nord de l’Écosse, le Met Office la confirmant comme la nuit la plus froide de l’année. Des avertissements météorologiques supplémentaires seront émis dans toute l’Écosse et le nord-est de l’Angleterre à partir de mardi.

L’Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport.