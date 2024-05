Les patients et les visiteurs de HCMC à Minneapolis ont peut-être été exposés à la rougeole plus tôt cette semaine lorsque trois enfants infectés ont cherché à se faire soigner à l’hôpital du centre-ville.

Le ministère de la Santé du Minnesota a publié vendredi une alerte publique invitant les patients ou visiteurs de HCMV à vérifier leur statut vaccinal et à surveiller les symptômes s’ils ont reçu des soins entre 23 heures mardi et 6 heures mercredi. Les enfants ont été infectés lors d’une visite dans un pays européen où la rougeole est plus courante, mais n’ont pas fréquenté les écoles locales ni les garderies où ils auraient pu exposer d’autres personnes, a déclaré le département de la santé de l’État.

Les enfants, frères et sœurs tous âgés de moins de 10 ans, ont été brièvement admis dans des lits d’hôpital mais ont pu sortir de l’hôpital.

Le nombre d’expositions possibles à l’hôpital n’est pas clair, mais les médecins ont été alertés de la propagation potentielle et surveilleront les symptômes de la rougeole et demanderont aux patients malades s’ils ont récemment demandé des soins à HCMV. Les symptômes apparaissent généralement dans les sept à 21 jours suivant l’exposition. Les personnes à risque d’exposition peuvent être envisagées pour un traitement par immunoglobulines qui renforce leur immunité.

La rougeole est l’une des maladies les plus contagieuses de la planète, provoquant des premiers symptômes de rhume et de fièvre suivis d’une éruption cutanée caractéristique qui se propage souvent de la tête au reste du corps. La facilité de transmission aérienne du virus était célèbre documenté par une épidémie en 1991 lors d’un événement des Jeux olympiques spéciaux au Metrodome de Minneapolis, où la rougeole s’est propagée d’un athlète sur le terrain aux supporters dans les tribunes supérieures.

La propagation est limitée au Minnesota par plus de 92% de ses enfants sont vaccinés contre la rougeole avant l’âge de deux ans, mais l’infection trouve toujours des poches sensibles à travers l’État. Neuf cas de rougeole ont été signalés jusqu’à présent cette année au Minnesota. En 2017, une épidémie au Minnesota a commencé parmi des enfants somaliens non vaccinés dans des garderies et a infecté 75 personnes.

Les taux de rougeole sont les plus élevés dans les pays asiatiques, comme l’Inde et l’Irak, mais des taux élevés ont été détectés dans des pays européens comme la Roumanie, l’Ukraine et la Grèce. Les voyageurs internationaux sont encouragés à vérifier d’abord leur statut pour s’assurer qu’ils ont reçu deux doses du vaccin contre la rougeole.

L’alerte de l’État adressée vendredi aux médecins indiquait que le statut vaccinal des trois enfants infectés était inconnu. Ils n’étaient pas contagieux pendant le voyage, indique l’alerte, mais seulement à leur retour au Minnesota et lors de leurs interactions avec des proches chez eux dans le comté d’Anoka et à l’hôpital.