Trois enfants courageux donnent tout pour libérer un chien de compagnie pris dans l’étreinte d’un énorme serpent

Une vieille vidéo a refait surface sur internet et les internautes sont tout simplement époustouflés. La vidéo montre trois enfants courageux combattant un énorme serpent qui s’est enroulé autour de leur chien de compagnie. La vidéo a été téléchargée sur Twitter par l’utilisateur “figensezgin”. La vidéo montre un chien qui se débat parce que le serpent s’est enroulé autour du bas de son corps et de ses pattes arrière.

Alors qu’un garçon peut être vu en train d’essayer d’épingler la tête du serpent dans l’herbe alors que les deux jeunes garçons tentent de desserrer son emprise sur leur chien. D’un autre côté, le toutou semble confus par l’incident. Regardez la vidéo :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir plus de 20 millions de vues. “Imaginez qu’un humain mange sa nourriture et qu’un animal commence à lui arracher sa nourriture. Il s’agit d’un équilibre naturel, faisant partie d’un écosystème qui n’a pas besoin d’être perturbé. Nous aimons tous les chiens, les chats ou les lapins mais c’est très naturel”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “J’étais super nerveux en regardant ça – super travail les enfants !!!”

Pendant ce temps, il y a eu des rapports sur un village du Maharashtra qui a une tradition unique où les villageois vivent avec des serpents sous un même toit sans aucune crainte. Dans le village de Shetpal sous Mohol taluka du district de Solapur, les habitants vénèrent non seulement les serpents, mais ils résident également avec eux sans aucune appréhension. Près de 2600 villageois vivent dans ce village, situé à 200 km de Pune, et aucun incident de morsure de serpent n’a encore été signalé ici. Les villageois prétendent que les reptiles sont inoffensifs, quiconque aime les serpents peut visiter ce hameau. Les visiteurs peuvent offrir du lait ou des œufs aux serpents à la résidence de n’importe lequel des villageois.

Les serpents sont considérés comme des animaux de compagnie par les habitants du village de Shetpal et personne n’en a peur. En effet, les villageois ont créé un coin spécifique dans leurs maisons, notamment pour les cobras, où ils peuvent venir s’installer à tout moment. Même lors de la construction d’une nouvelle maison, les villageois incluent un coin dédié aux serpents où ils peuvent visiter et être vénérés ou offrir du lait. Ce coin spécial de la maison s’appelle devasthanam, selon un rapport du Times of India.

