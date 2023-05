TROIS émissions populaires retirées du streamer alors que la grande chaîne insiste sur le fait qu’elles sont mieux regardées en direct

CHANNEL 5 a retiré trois de ses programmes de son service de rattrapage car ils disent qu’ils sont « les mieux regardés en direct ».

Le diffuseur a pris la décision d’arrêter de télécharger son offre d’actualités sur My5.

Canal 5

Les fans de The Jeremy Vine Show devront se connecter au programme en direct ou ne pourront pas rattraper l’épisode[/caption] Canal 5

Les nouveaux changements de streaming sont avec effet immédiat[/caption]

Les fans de The Jeremy Vine Show devront se connecter au programme en direct ou ne pourront pas rattraper l’épisode.

Ce sera également le cas pour la toute nouvelle émission du journaliste Storm Huntley qui a fait ses débuts hier.

De même, l’émission de midi d’Alexis Conran ne pourra être regardée qu’en direct.

Le Sun comprend que 5 bulletins d’information avec Dan Walker et Claudia-Liza Vanderpuije ont connu le même sort.

Un porte-parole du diffuseur a déclaré: «À partir de début mai 2023, l’émission de Jeremy Vine (y compris Storm Huntley et Alexis Conran) ne sera plus disponible sur My5, Sky et Virgin Media via rattrapage.

«Le Jeremy Vine Show prospère dans un cadre en direct car l’actualité, les nouvelles générales, les points de vue et les opinions du jour sont mieux appréciés, débattus et partagés sur les plateformes de médias sociaux en ce moment.

« Les téléspectateurs pourront toujours regarder l’émission sur My5 en direct via la diffusion simultanée. »

Cela vient après que les téléspectateurs aient félicité Storm Huntley pour une nouvelle émission, mais se sont plaints de ne pas pouvoir se rattraper en ligne.

Auparavant taquinant sa nouvelle émission, la maman d’un enfant a déclaré: «Je dois partager des nouvelles très excitantes avec vous tous.

« À partir de la semaine prochaine, la conversation devient encore plus importante, ici même sur Channel 5. Nous allons vous donner plus de temps pour avoir votre mot à dire.

« Jeremy Vine commencera bien sûr votre journée à 9h15… à 11h15 – je serai toujours là comme d’habitude pour discuter de tous les grands sujets de la journée et prendre vos appels – mais vous remarquerez peut-être quelque chose d’un peu différent – le le spectacle s’appelle Storm Huntley.

Instagram

Le tout nouveau spectacle de Storm Huntley ne sera pas disponible en rattrapage[/caption] Canal 5

Le Sun comprend que 5 bulletins d’information avec Dan Walker et Claudia-Liza Vanderpuije ont connu le même sort[/caption]