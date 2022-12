Trois élèves de Sterling High Schools parmi les dernières nominations de Bustos à l’académie militaire – Shaw Local

WASHINGTON, DC – Trois élèves du lycée Sterling se dirigent vers l’US Naval Academy – qui fait partie de la liste finale des nominations à l’académie du service militaire faite par la représentante américaine Cheri Bustos du 17e district.

Les trois se dirigent vers Annapolis, Maryland sont Jack Graves de Sterling, James Morris de Galt et Kylie Nicklaus de Galt.

Les autres rendez-vous :

Académie militaire américaine, West Point, New York : Emma Sottos de Milan et Alleman Catholic High School et Alexis Strack de Stronghurst et West Central High School.

US Air Force Academy, Colorado Springs, Colorado : Quentin Fonseca de Rock Island et Alleman Catholic High School, et Andrew Nelson de Geneseo.

Académie de la marine marchande des États-Unis, Kings Point, New York : Fatoumata Bah de Moline.

Au cours de la dernière décennie, Bustos a nommé 91 étudiants aux académies de service.

Les candidats doivent être acceptés par les académies pour être admis.

“Félicitations à chacun de ces jeunes remarquables”, a déclaré Bustos dans un communiqué de presse.