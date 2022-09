Trois écolières disparues âgées de 12, 13 et 14 ans qui ont disparu du jour au lendemain sont retrouvées saines et sauves

TROIS écolières qui ont disparu du jour au lendemain ont été retrouvées saines et sauves.

Tiffany, 12 ans, Layla, 14 ans et Paige, 13 ans, ont été vues pour la dernière fois vers 16 heures à High Wycombe, Bucks.

Layla a disparu à High Wycombe hier 1 crédit : sbna_fairleys

La police pensait que les filles étaient ensemble et a déclaré qu’elles devenaient “de plus en plus inquiètes” pour leur bien-être.

Ils ont confirmé aujourd’hui que les filles avaient été retrouvées saines et sauves à Londres.

Cela survient après que des officiers ont déclaré que le trio s’était peut-être rendu à Londres et aurait pu être à la gare de Waterloo pendant la nuit.

La police de Thames Valley a déclaré: “Suite à un appel généralisé à l’aide pour retrouver trois filles disparues de High Wycombe, Amersham et Prestwood, nous sommes heureux d’annoncer qu’elles ont toutes été retrouvées en sécurité à Londres.

“Tiffany, Layla et Paige ont été portées disparues hier (28/9) et ont été retrouvées ce matin grâce au large partage de notre appel et des membres du public à Londres les ont repérées et ont alerté la police.

“Merci à tous ceux qui ont partagé notre appel pour aider à les localiser.”

Les agents avaient précédemment demandé au public d’appeler le 999 s’ils voyaient les filles.

L’enquêteur PC Enya Lyons, basé au poste de police de High Wycombe, a déclaré à l’époque: «Je lance un appel à l’aide du public pour retrouver ces trois filles, qui, je pense, seront ensemble.

«Nous sommes de plus en plus préoccupés par leur bien-être, compte tenu de leur âge et j’exhorte quiconque sait où ils se trouvent à contacter la police de Thames Valley au 101, en citant le numéro de référence 43220436488.

“Si vous les voyez, seuls ou ensemble, veuillez appeler le 999.

“Je ferais également appel directement à Tiffany, Layla et Paige.

« Vous n’avez aucun problème, mais vos familles et nous sommes inquiets pour vous.

“Veuillez nous contacter ou contacter vos familles pour nous faire savoir où vous êtes ou rentrer à la maison.”

Paige a été vue pour la dernière fois vers 16 heures 1 crédit : sbna_fairleys