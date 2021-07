Trois domaines moteurs de la croissance des ventes chez Walgreens

Une femme passe devant des produits cosmétiques Boots No7 exposés à la vente dans un magasin Walgreens Boots Alliance Inc. à New York.

Alors que les gens sortent à nouveau de chez eux, Walgreens Boots Alliance a déclaré qu’ils commandaient des photos de passeport, rafraîchissaient les trousses de maquillage et retroussaient leurs manches pour les photos de Covid-19.

Ces trois moteurs de ventes ont contribué à des bénéfices plus élevés que prévu au troisième trimestre fiscal. La chaîne de pharmacies a relevé ses perspectives pour l’année, affirmant qu’elle avait plus de confiance après avoir vu ses ventes rebondir et l’adoption des vaccins Covid.

Le directeur financier mondial James Kehoe a déclaré qu’il avait administré plus de 25 millions d’injections, dont environ 17 millions au cours de la période de trois mois.

Les actions de la chaîne de pharmacies ont chuté jeudi, les investisseurs craignant que ces vaccins ne stimulent les ventes à court terme. L’entreprise est au milieu d’un redressement mené par son nouveau PDG Roz Brewer, l’ancien directeur de l’exploitation de Starbucks, et certains pensent que la transformation de l’entreprise prendra du temps.

Mais Kehoe a déclaré qu’il voyait des signes encourageants pour les mois à venir, tels que le retour du trafic dans les magasins et des dépenses discrétionnaires.

Au plus fort de la pandémie, les ventes en magasin avaient particulièrement chuté chez Walgreens, les clients achetant des articles de tous les jours comme du shampoing et du dentifrice en ligne ou à l’épicerie alors qu’ils consolidaient leurs courses. Les clients ont largement ignoré des catégories comme le maquillage et les médicaments contre le rhume et la grippe car ils portaient des masques.

Cela a commencé à changer, a déclaré Kehoe. Les ventes du département photo ont augmenté de 54 % et les ventes de produits de beauté ont augmenté d’environ 15 % aux États-Unis par rapport au trimestre de l’année précédente. Sur son site Web et dans les magasins, Walgreens vend une variété d’articles liés à la photo, y compris des photos de passeport et des décorations murales, deux domaines qui attirent l’attention des clients alors qu’ils embellissent leur maison et planifient à nouveau leurs voyages.

Au sein du département photo, Walgreens a vu sa force en particulier dans les photos de passeport et les tirages, selon un porte-parole de la société.

De l’autre côté de l’océan, Walgreens a également vu une résurgence de la beauté. Boots, sa chaîne de pharmacies au Royaume-Uni, propose plus de 500 marques de produits de beauté, dont 34 nouvelles marques lancées au cours de l’exercice.

Kehoe a déclaré que le nombre de clients visitant les magasins augmente sur tous les marchés géographiques, des zones rurales aux villes, avec l’augmentation la plus significative des transactions en magasin dans les zones urbaines. Aux États-Unis, les transactions de vente ont augmenté de près de 7 % et la taille du panier a diminué d’environ 5 %, car davantage de clients sont revenus dans les magasins, mais n’ont pas acheté comme ils l’avaient fait pendant la phase de stockage de la crise sanitaire mondiale.

Une plus grande partie des ventes de Walgreens a également lieu en ligne, car la société a enregistré une augmentation de 95 % d’une année sur l’autre des ventes au détail initiées numériquement au cours du troisième trimestre. Walgreens a déclaré avoir terminé environ 6 millions de commandes de ramassage et de service au volant – de nouvelles options d’achat qu’il a ajoutées pendant la pandémie.

John Boylan, analyste principal des actions qui couvre les produits de consommation de base pour Edward Jones, a déclaré qu’une résurgence des dépenses dans des départements comme la beauté et la photo était de bon augure pour la chaîne de pharmacies – tant qu’elle peut la maintenir.

« Ceux-ci ont tendance à être des articles assez rentables dans le magasin, et ont également tendance à être des moteurs de trafic », a-t-il déclaré. « Cela aide en quelque sorte Walgreens à être davantage un point de destination. »

Cependant, Neil Saunders, directeur général de GlobalData, a déclaré que Walgreens se retient avec des magasins et des présentoirs qui « manquent de flair » et mettent l’accent sur la commodité plutôt que sur l’inspiration. Il a noté que ses ventes comparables n’avaient augmenté que de 1,7% par rapport à la période de l’année dernière ou de 2,6% en excluant le tabac – un petit nombre étant donné que d’autres détaillants profitent d’une frénésie de dépenses à l’échelle nationale.

Alors que Walgreens ajoute des services de santé tels que des cliniques de soins primaires, Saunders a déclaré qu’il devrait rénover la devanture de ses magasins pour les rendre également plus accrocheurs.

« En plus des autres choses sur lesquelles il travaille, Walgreens doit réinventer sa proposition de vente au détail et recadrer l’expérience en une expérience qui résonne avec les acheteurs modernes », a-t-il déclaré dans un e-mail. « Tout échec à le faire signifie que Walgreens continuera à lutter dans le commerce de détail et manquera de nombreuses opportunités de croissance. »