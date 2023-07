Trois domaines de grandes améliorations

Prêt à découvrir tous les détails sur la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic ? Grâce à une autre fuite, nous avons une liste assez solide de spécifications pour chaque montre qui montre quelques améliorations et aussi beaucoup de choses identiques. Ne prenez pas cela comme une plainte, car les montres connectées ne peuvent pas changer grand-chose, n’est-ce pas ?

La fuite vient de Snoopy Tech, qui a été partout dans les fuites de Samsung ces dernières semaines. La baisse d’aujourd’hui répertorie simplement les spécifications de la Galaxy Watch 6 pour toutes les tailles et avec les numéros classiques à côté. Nous connaissons maintenant les tailles d’affichage de chacun, les quantités de RAM et de stockage, les tailles de batterie, la durabilité et le nom de la nouvelle puce. Oui, une nouvelle puce !

Je vous laisse plonger dans chaque liste pour tirer vos propres conclusions, mais je voulais au moins signaler quelques changements par rapport à la gamme Galaxy Watch 5. Là où nous obtenons des améliorations ou des mises à niveau, c’est dans la RAM (passage de 1,5 Go à 2 Go), la taille des batteries et cette nouvelle puce Exynos W930 qui faisait l’objet de rumeurs. Les tailles de batterie de la Watch 5 standard voient des bosses à 300 mAh dans le boîtier de 40 mm (à partir de 284 mAh) et à 425 mAh dans le modèle 44 mm (à partir de 410 mAh). Pour cette puce W930, nous devrons attendre d’entendre le discours de Samsung, mais nous avions probablement besoin d’une nouvelle puce après quelques années d’utilisation de l’ancien W920.

Le reste de la fuite mentionne une grande amélioration du poids (Watch 6 plus léger), une sorte de suivi du sommeil nouvellement développé, un suivi de la SpO2, un moniteur de fréquence cardiaque et des mesures ECG. J’imagine que la santé et la forme physique occuperont une place importante dans l’histoire de la Galaxy Watch 6.

Spécifications de la Galaxy Watch 6

Affichage (40mm) : 1.31″ AMOLED 432 x 432, (330 ppi) Verre saphir

: 1.31″ AMOLED 432 x 432, (330 ppi) Verre saphir Affichage (44mm : 1.47″ AMOLED 480 x 480, (372 ppi) Verre saphir

: 1.47″ AMOLED 480 x 480, (372 ppi) Verre saphir Ébrécher : Exynos W930

: Exynos W930 Mémoire : 2 Go de RAM, 16 Go de stockage

: 2 Go de RAM, 16 Go de stockage Batterie : 300mAh (40mm), 425mAh (44mm)

: 300mAh (40mm), 425mAh (44mm) Autre : Boîtier en aluminium

: Boîtier en aluminium Durabilité : IP68, MIL-STD-810H, 5 ATM

: IP68, MIL-STD-810H, 5 ATM Connectivité : Wi-Fi, LTE, GPS, Bluetooth 5.3

: Wi-Fi, LTE, GPS, Bluetooth 5.3 SE : Porter le système d’exploitation

: Porter le système d’exploitation Couleurs: Gris Graphite, Or, Argent

Spécifications de la Galaxy Watch 6 Classic

Affichage (43mm) : 1.31″ AMOLED 432 x 432, (330 ppi) Verre saphir

: 1.31″ AMOLED 432 x 432, (330 ppi) Verre saphir Affichage (47mm) : 1.47″ AMOLED 480 x 480, (372 ppi) Verre saphir

: 1.47″ AMOLED 480 x 480, (372 ppi) Verre saphir Ébrécher : Exynos W930

: Exynos W930 Mémoire : 2 Go de RAM, 16 Go de stockage

: 2 Go de RAM, 16 Go de stockage Batterie : 300mAh (43mm), 425mAh (47mm)

: 300mAh (43mm), 425mAh (47mm) Cas : Lunette tournante en acier inoxydable

: Lunette tournante en acier inoxydable Durabilité : IP68, MIL-STD-810H, 5 ATM

: IP68, MIL-STD-810H, 5 ATM Connectivité : Wi-Fi, LTE, GPS, Bluetooth 5.3

: Wi-Fi, LTE, GPS, Bluetooth 5.3 SE : Porter le système d’exploitation

: Porter le système d’exploitation Couleurs:Noir argent

Les spécifications sont superbes, mais tout ce que je veux entendre, c’est que Samsung nous dit que cette nouvelle puce W930 poussera la batterie à 3 jours avec l’affichage toujours actif. Cela n’arrivera pas, mais imaginez?

Oh, n’oublie pas pour réserver ces montres neuves.