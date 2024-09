Trois députés NPD ne se représenteront pas aux prochaines élections fédérales

Trois députés néo-démocrates ont annoncé jeudi qu’ils ne se représenteraient pas aux prochaines élections fédérales prévues pour 2025.

Il s’agit des députés nord-ontariens Charlie Angus (Timmins–Baie James) et Carol Hughes (Algoma–Manitoulin–Kapuskasing), ainsi que de la whip du parti Rachel Blaney (North Island–Powell River), selon un communiqué du parti .

C’est Charlie Angus qui a lancé le bal des annonces, affirmant en début de journée, dans un message transmis à sa communauté, qu’il quittait la vie politique après 20 ans comme député fédéral de Timmins–Baie James.

Après sept élections et deux décennies en politique, c’est le temps que je passe à autre chose at-il ensuite confié dans un entretien téléphonique avec Radio-Canada.

Ma circonscription redécoupée sera beaucoup trop grande et je n’ai pas l’énergie de continuer mon travail dans ces conditions at-il ajouté.

J’ai été un mari à temps partiel pendant longtemps, il est temps que je le redevienne à plein temps. Une citation de Charlie Angus, député néo-démocrate

La Commission fédérale de délimitation des circonscriptions électorales pour l’Ontario a statué en juillet dernier que la circonscription d’Algoma–Manitoulin–Kapuskasing sera divisée. La partie nord-est qui comprend Hearst et Kapuskasing s’ajoute ainsi à la circonscription de Timmins–Baie James, qui devient Kapuskasing–Timmins–Mushkegowuk.

La circonscription de Timmins–Baie James, déjà plus grande que le Royaume-Uni, subit des changements radicaux dénonce M. Angus dans un message su Facebook.

000kilomètres carrés supplémentaires de territoire. », »text »: »La nouvelle circonscription de Mushkegowuk-Kapuskasing-Timmins sera encore plus grande, avec l’ajout de nombreuses nouvelles communautés réparties sur 20000 kilomètres carrés supplémentaires de territoire. »}} »>La nouvelle circonscription de Mushkegowuk-Kapuskasing-Timmins sera encore plus grande, avec l’ajout de nombreuses nouvelles communautés réparties sur 20 000 kilomètres carrés supplémentaires de territoire.

Représentant autant de communautés réparties sur une si vaste région […] nécessite une nouvelle énergie at-il ajouté. Pour moi, la politique a toujours été enracinée dans les communautés du Nord de l’Ontario.

Pas de nouveau mandat pour Carol Hughes

Ouvrir en mode plein écran La députée néo-démocrate fédérale Carol Hughes. Photo : La Presse Canadienne / Adrian Wyld

Plus tard dans la journée, Carol Hughes a elle aussi annoncé, dans un communiqué de presse, qu’elle ne briguera pas un nouveau mandat lors des prochaines élections fédérales.

C’est d’ailleurs sa circonscription d’Algoma–Manitoulin–Kapuskasing qui sera divisée et répartie entre les quatre circonscriptions voisines.

Mme Hughes a été élue pour la première fois en 2008 et a été réélue en 2011, en 2015, en 2019 et en 2021. Elle agit comme vice-présidente adjointe et vice-présidente des comités pléniers depuis 2015.

Dans son communiqué, elle n’évoque pas la division de sa circonscription comme étant la raison qui a motivé sa décision de quitter la vie politique, mais elle affirme, comme M. Angus, vouloir passer plus de temps avec sa famille.

Je suis exceptionnellement fier de ce que j’ai réussi à accomplir aux côtés de notre équipe néo-démocrate a déclaré Mme Hughes. J’ai hâte de contribuer à l’élection de la prochaine génération de députés progressistes, mais il est temps pour moi de commencer à consacrer plus de temps à ma famille.

Départ de la whip Rachel Blaney

Rachel Blaney, qui représente la circonscription de North Island–Powell River, en Colombie-Britannique, est la troisième députée à avoir annoncé jeudi qu’elle ne se représentera pas aux prochaines élections. Elle quittera par ailleurs ses fonctions de whip du parti.

Élue pour la première fois il ya neuf ans, elle est présentée par son parti comme une fervente défenseuse des vétérans et des aînés .

La décision de m’éloigner de la politique a été difficile à prendre indique-t-elle dans un communiqué, tout en affirmant, comme ses deux collègues, vouloir passer plus de temps avec sa famille.

Ouvrir en mode plein écran Jagmeet Singh au congrès du NPD, le 14 octobre 2023 Photo : La Presse canadienne / Peter Powee

Commentant ces annonces, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a salué le dévoué de ses trois députés au service des travailleuses et travailleurs .

Ils ont tous accompli tant de choses pour les gens et se sont battus sans relâche pour faire de notre pays un endroit plus juste et plus agréable à vivre a-t-il affirmé dans le communiqué.

Les trois députés vont continuer de représenter leurs circonscriptions jusqu’aux prochaines élections, mais le NPD n’a toujours pas précisé qui va remplacer Mme Blaney dans son rôle de whip.

Avec les informations de Christian Noël