Trois décennies après Tchernobyl, la nature reprend lentement le site de la tragédie nucléaire

En l’absence d’intervention humaine, la zone autour de Tchernobyl est en cours de restauration par mère nature. Il y a plus de trois décennies, 350 000 personnes au total ont été déplacées de la région après l’un des accidents nucléaires les plus dangereux de l’humanité. Les responsables ukrainiens affirment que la région pourrait ne pas convenir aux humains pendant encore 24 000 ans. Aujourd’hui, cependant, il est l’un des sanctuaires naturels les plus extraordinaires. Entre la zone de séparation de Tchernobyl, fleurissent des animaux menacés, dont les remarquables chevaux de Przewalski. Pendant un temps significatif, ces espèces de chevaux ont été reconnues comme le dernier cheval sauvage à travers le monde. Dans les années 1970, ils ont été presque déclarés éteints dans le monde, mais un programme de reproduction restreint a réussi à protéger l’espèce de sa disparition complète.

À l’heure actuelle, des centaines d’entre eux existent à l’état sauvage dans les plaines d’Europe et d’Asie, mais il y a aussi une population en augmentation régulière qui surprend de nombreux individus à Tchernobyl.

Depuis plus de trois décennies de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, la rue principale voisine de Pripyat en Ukraine a été témoin d’une prolifération de faune, d’arbres et de plantes.

La région a été abandonnée rapidement à la suite de la fusion du réacteur nucléaire exploité par l’Union soviétique en 1986. La région qui

servait autrefois de colonie aux exploitants de la centrale nucléaire et à leurs familles est depuis restée une ville fantôme.

À l’heure actuelle, sa rue centrale a été débarrassée des arbustes et des arbres et même réintégrée dans le réseau électrique. L’ancienne population de la région a visité la région au cours de l’année 2020 pour célébrer le 50e anniversaire de la région.

Alors que seule une poignée de visiteurs ont réussi à visiter Tchernobyl et sa banlieue au cours des dix dernières années, les responsables ukrainiens citent que cela pourrait un jour se transformer en un lieu touristique populaire selon euronews.com.

