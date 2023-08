Trois Cubs plats à emporter: Bruant dans le neuvième, releveurs fatigués et Seiya Suzuki

NEW YORK – Après six victoires consécutives en série, les Cubs de Chicago ont perdu deux des trois contre une équipe des Mets de New York qui n’a pas grand-chose à se disputer. La défaite de 4-3 de mercredi est survenue au terme de 16 matchs en 16 jours, et les Cubs ont terminé la séquence avec une solide fiche de 11-5.

Voici trois points à retenir de leur défaite dans le Queens.

Après que Seiya Suzuki ait entamé le neuvième avec un circuit pour réduire le déficit à un, les deux frappeurs suivants ont atteint Miguel Amaya en raison. Au lieu d’avoir Amaya à la batte, le manager David Ross a envoyé Nick Madrigal au marbre. Madrigal a battu les coureurs aux deuxième et troisième places avec Christopher Morel sur le pont.

Morel, qui avait réussi un circuit sur le premier lancer du match, a traversé les deux premiers lancers, a pris un ballon, a commis une faute sur le quatrième lancer, puis a regardé une balle rapide au milieu pour mettre fin au bâton. Nico Hoerner a suivi avec une marche de quatre lancers et Ian Happ a terminé le match avec un retrait au bâton de six lancers.

Bonne nuit Seiya ! pic.twitter.com/DH407HRaFG – Cubs de Chicago (@Cubs) 10 août 2023

Après la défaite, Ross a expliqué sa décision d’avoir Madrigal bunt avec Morel, qui est entré dans le match avec un taux de retrait de 33%, derrière lui.

« Vous devez faire confiance à vos joueurs », a déclaré Ross. « Je ne vais pas pincer le coup pour (Morel). Il pourrait en frapper un dans les sièges comme plus tôt dans le match. Guy est un joueur très précieux et Nick met beaucoup le ballon au sol. S’il frappe dans un double jeu, vous pourriez me demander pourquoi je ne l’ai pas arrêté. Cela en fait partie, le biais de résultat. J’ai un très bon frappeur de contact derrière (Morel) s’il frappe à Nico, et ils l’ont marché. Je n’ai même jamais été proche. Se résume à des bases chargées de Happ à la plaque. Vous tentez votre chance là-bas tous les jours.

Il y a beaucoup à digérer là-bas, mais l’accent devrait être mis sur la décision de caryer. Il y en a beaucoup qui n’aiment tout simplement pas la carie en dehors de quelques circonstances. L’une serait d’obtenir le feu vert ou, de préférence, de terminer le match en troisième position avec moins de deux retraits. Dans cette situation, vous voudriez quelqu’un avec des compétences de contact à la plaque, mais il serait compréhensible de le faire avec n’importe qui.

Dans ce cas, la carie a été exécutée pour amener le match nul potentiel au troisième rang avec moins de deux retraits. Et le frappeur qui est ensuite entré dans la plaque avait un taux de retrait élevé. Et malgré le fait que Morel ait rassemblé de solides batteurs ces dernières semaines, ses retraits au bâton ont en fait bondi ces derniers temps puisqu’il affiche un taux de 39,1% depuis le 4 juillet.

Mais une fois la décision prise d’envoyer Madrigal dans l’assiette, il était logique de carier. Ross a raison, Madrigal met beaucoup le ballon au sol. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas laisser Amaya battre ? Amaya a été touché à la main lors de sa précédente apparition au marbre, alors c’était peut-être un facteur. Mais il est resté dans le match pour attraper deux autres manches. Amaya a un faible taux de balle au sol et un 120 wRC + en 112 apparitions au marbre par rapport aux 91 wRC + de Madrigal en 207.

Bien sûr, il est facile de deviner après coup. Mais beaucoup remettaient probablement en question la décision une fois qu’il était clair que Madrigal se préparait.

Certains se sont peut-être demandé pourquoi Ross avait renvoyé Hayden Wesneski en sixième manche dans un match nul. Wesneski a eu du mal cette saison contre les gauchers, qui sont entrés dans le match avec un .968 OPS contre lui.

Wesneski a accordé un premier circuit au gaucher Jeff McNeil , un double au gaucher Abraham Almonte , a induit un grounder au droitier Mark Vientos (mais Dansby Swanson n’a pas réussi à sortir au troisième) puis un simple RBI au gaucher Jonathan Araúz . Wesneski a ensuite été levé en faveur de José Cuas, qui a traversé la manche sans aucun autre dommage autorisé.

« Ce n’était pas le jour de Wes », a déclaré Ross. « Il a eu une sortie difficile. »

Mais Ross a ajouté que l’équipe devait « réinitialiser beaucoup de choses avant la journée de repos ».

Ce qu’il voulait dire, c’est que son enclos a été surmené au cours des 16 derniers matchs. Il faisait en moyenne près de quatre manches par sortie au cours de cette séquence, et avant le match de mardi, Ross a clairement indiqué que le groupe avait hâte de se rendre à la journée de repos.

« J’essaie d’arriver à jeudi », a déclaré Ross lorsqu’on lui a demandé si le match de lundi avait aidé de quelque manière que ce soit, car aucun bras à fort effet de levier n’avait été utilisé. « Nous allons communiquer avec ces gars et être très honnêtes et ouverts avec nous sur ce qu’ils ressentent. Tant qu’ils continuent à faire ça avec nous, je pense que le processus est sain. Essayez de prendre soin de tout le monde et gagnez des matchs. Les gars qui sont étirés, communiquent ce qu’ils ressentent, et les gars qui sont reposés vont parfois devoir s’intensifier quand nous sommes minces. Arriver à jeudi à la fin de ce 16 de suite sera une belle réinitialisation pour nous. Nous avons beaucoup de jours de repos à venir qui devraient aider.

Il y aura ceux qui remettent en question chaque mouvement de l’enclos des releveurs et se demandent pourquoi les meilleurs releveurs ne sont pas utilisés à chaque instant possible. Ross a fait de son mieux pour répartir le travail et ne pas monter trop fort sur les bras. Mais on arrive à un point où certaines de ces armes se trouvent juste en territoire étranger. Avant la défaite, l’entraîneur des lanceurs Tommy Hottovy a fait allusion à la nécessité pour quelqu’un comme Wesneski de leur donner quelques manches.

« Je pourrais facilement voir un gars comme lui intervenir et avoir deux grosses manches après le starter, vous guider une fois dans l’ordre », a déclaré Hottovy. « Rapprochez certaines de ces manches où les gars ne sont pas tout à fait frais et nous avons des jours morts pour certains gars. »

Julian Merryweather est entré dans la saison avec 52 manches 2/3 dans sa carrière en MLB, qui a duré les trois saisons précédentes. Après avoir retiré un frappeur mercredi soir, il est déjà à 51 1/3 cette année. Mark Leiter Jr. en est à 49 manches après en avoir lancé 67 2/3 l’an dernier. Mais beaucoup de ces manches se sont déroulées en rafales plus longues avec des écarts plus importants entre les sorties. C’est sa première saison à lancer si souvent, et ses 49 apparitions sont déjà 14 de plus que son précédent sommet en carrière de la saison dernière.

La même chose peut être dite pour Adbert Alzolay, qui en est à sa première saison en tant que releveur à temps plein et a 44 apparitions après n’avoir jamais lancé plus de 29 matchs dans une saison MLB (ce qui s’est produit en 2021, et 21 d’entre eux étaient des départs) . C’est la réalité à laquelle les Cubs sont confrontés cette saison. Alors qu’il travaillait pour se rendre à la journée de congé, il est logique que Ross essaie de tirer quelques manches de Wesneski, même si ce n’était pas l’endroit idéal.

Malgré la défaite, il y a eu un gros point positif de mercredi soir. Après ne pas avoir pris le départ depuis vendredi, Suzuki était de retour dans l’alignement et a connu une soirée impressionnante au marbre. Il a balancé au premier lancer qu’il a vu et a déchiré un entraînement en ligne dans l’espace du centre droit pour un triple. Lors de sa prochaine présence au bâton, il a de nouveau été agressif et a conduit un simple à gauche sur le premier lancer qu’il a vu. Son circuit de neuvième manche lui a donné plusieurs coups sûrs supplémentaires dans un match pour la première fois depuis le 17 mai.

« C’était bien », a déclaré Ross. « Il a travaillé dur, s’est éclairci la tête et il avait l’air vraiment bien aujourd’hui. »

Suzuki, s’exprimant par l’intermédiaire de l’interprète Toy Matsushita mardi, a déclaré que la longue série de mauvais résultats avait conduit ses luttes à devenir mentales. Il a souligné qu’il avait juste besoin de se détendre au marbre et que les résultats seraient la seule chose dont il avait besoin pour retrouver sa confiance. C’est finalement arrivé mercredi.

« Je pense que j’ai été capable d’organiser mes pensées très bien avant mes présences au bâton aujourd’hui », a déclaré Suzuki. « Je n’essayais pas de trop réfléchir, j’essayais juste de me concentrer sur ce qui est devant moi, mes battes. J’étais content d’avoir pu faire ça. »

Les Cubs ont roulé beaucoup de chauves-souris chaudes au cours des dernières semaines. La chute de Suzuki est survenue à un moment où elle n’a pas nui à l’équipe sur le terrain. Mais finalement, d’autres vont heurter une bosse sur la route. Il n’aura peut-être pas besoin de les porter de la même manière que Cody Bellinger l’a fait en juillet et au début d’août, mais il faudra être productif et avoir des matchs comme mercredi.

« Il est une partie importante de notre équipe », a déclaré Ross. « Je pense que c’est évident. »

(Photo de Christopher Morel après son premier coup de circuit mercredi : John Jones / USA Today)