La Garde côtière a d’abord largué de l’eau et une radio pour pouvoir communiquer. Plus tard lundi, un autre équipage est rentré pour apporter plus de fournitures. L’un des pilotes qui ont volé lors du deuxième voyage, le lieutenant Justin Dougherty, a déclaré que la femme avait un faible taux de sucre dans le sang et a reçu des paquets pour ramener ses niveaux à la normale.

«Ils semblaient vraiment très soulagés», a-t-il déclaré après avoir été découverts et offert des fournitures. « Ils avaient perdu la trace de quel jour c’était exactement. »

M. Dougherty a déclaré que les voyageurs bloqués ont déclaré que les noix de coco les gardaient hydratés et qu’ils mangeaient également de la viande de conques et de rats. Cela aurait pu être pire s’ils n’avaient pas trouvé de palmiers ou s’il faisait plus chaud.

« J’ai été étonné qu’ils puissent rester aussi longtemps et être cohérents », a déclaré M. Dougherty. « L’hydratation était l’aspect le plus important. »

Ils ont été secourus mardi matin et emmenés au centre médical de Lower Keys sans blessures graves.

La patrouille frontalière américaine a pris la garde des trois Cubains de l’hôpital de Key West et ils ont été emmenés dans un établissement de Pompano Beach, a indiqué la garde côtière. Les agents de l’immigration n’ont pas immédiatement dit s’ils seraient expulsés.

Il n’était pas clair si ce groupe tentait de venir aux États-Unis ou s’il était simplement perdu en mer, car les responsables de la Garde côtière américaine ont déclaré qu’ils se concentraient uniquement sur leur sauvetage. Un groupe plus important de Cubains s’est échoué pendant 10 jours sur une plage de Cay Sal Bank, non loin d’Anguilla Cay, en octobre dernier.

« Ce n’est pas tous les jours que vous rencontrez trois individus bloqués pendant 33 jours sur une île », a déclaré le lieutenant Beecher. « Voir le soulagement sur leur visage lorsque vous leur avez donné un peu d’espoir est assez impressionnant et épanouissant. »