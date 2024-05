Trois corps retrouvés après un glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un bilan « important » attendu

CNN

—



Trois corps ont été retrouvés après un glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont déclaré samedi à CNN des responsables locaux, ajoutant que le bilan des morts risquait d’atteindre un total « significatif ».

Le désastre a frappé le village isolé de Kaokalamà environ 600 kilomètres (372 miles) au nord-ouest de la capitale Port Moresby, vendredi vers 3 heures du matin, heure locale, laissant une cicatrice de débris qui, selon les travailleurs humanitaires, est aussi grande que quatre terrains de football.

Trois corps ont été retrouvés jusqu’à présent, mais « nous nous attendons à ce que ce nombre soit important », a déclaré à CNN Sandis Tsaka, administrateur provincial de la province d’Enga.

On pense que plus de 100 personnes sont mortes, a déclaré précédemment à CNN Janet Philemon, gardienne et trésorière nationale de la Société de la Croix-Rouge de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Tsaka a déclaré samedi que les glissements de terrain avaient touché environ 3 900 personnes, dont trois grands villages, et qu’une soixantaine de maisons étaient « complètement détruites ».

Les secours ont été déployés sur le site, mais les efforts de secours ont été entravés par les dégâts causés à une autoroute principale, ce qui a limité l’accès aux zones touchées, selon Tsaka.

« La zone d’impact est immense, 150 mètres de route ont disparu et la zone de glissement de terrain est très active – débris et roches en mouvement – ce qui rend la tâche difficile pour nos premiers intervenants », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait environ 6 à 8 débris. mètres (environ 20 à 26 pieds) de profondeur.

Andrew Ruing/Reuters Des personnes portent des sacs à la suite d’un glissement de terrain dans la province d’Enga, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 24 mai 2024.

Le groupe humanitaire CARE Australie a déclaré que l’obstruction « prendra probablement beaucoup de temps à être éliminée ».

« Bien que la zone ne soit pas densément peuplée, nous craignons que le nombre de morts puisse être disproportionné », a-t-il déclaré.

Serhan Aktoprak, chef de mission de l’Organisation internationale pour les migrations dans le pays, a décrit l’ampleur de la catastrophe humaine.

« Les enfants sont séparés de leurs mères et de leurs pères. Les proches tentent de retrouver leurs disparus. Cela n’aide pas beaucoup parce que les gens sont encore sous le choc », a-t-il déclaré à CNN.

«Chaque minute qui passe diminue nos espoirs et augmente nos frustrations.»

Nation du Pacifique abritant environ 10 millions d’habitants, Papouasie Nouvelle Guinée est riche en ressources. Mais son économie est depuis longtemps à la traîne de celle de ses voisins et son taux de criminalité est l’un des plus élevés au monde.

Des centaines de tribus sont réparties sur les territoires reculés et souvent inaccessibles du pays. Mais son paysage montagneux vaste et diversifié, ainsi que le manque de routes, ont rendu difficile et coûteuse la modernisation des services de base comme l’eau, l’électricité et l’assainissement.