Trois corps récupérés dans l’effondrement d’un immeuble de l’Iowa; un procès accuse la ville et les propriétaires de négligence

DES MOINES, Iowa (AP) – Les corps de trois hommes ont été retirés du site d’un immeuble de six étages effondré à Davenport, Iowa, environ une semaine après qu’une partie de la structure centenaire se soit effondrée, la ville a annoncé lundi le chef de la police.

« Nous n’avons aucune autre information pour le moment indiquant qu’il y a d’autres personnes portées disparues », a déclaré le chef Jeff Bladel.

Alors que les autorités annonçaient la récupération des corps, la première de ce qui pourrait être de nombreuses poursuites intentées par des résidents et leurs familles a été déposée. La locataire Dayna Feuerbach accuse la ville de Davenport et les propriétaires actuels et anciens de l’immeuble d’être au courant de la détérioration des conditions et de ne pas avoir averti les résidents du risque.

Le procès allègue plusieurs chefs de négligence, demande des dommages-intérêts non spécifiés et note que des poursuites supplémentaires sont probables.

« La ville a eu avertissement après avertissement », a déclaré l’avocat Jeffrey Goodman dans une interview à l’Associated Press. Il a appelé cela une tendance commune dans les effondrements structurels majeurs qu’il a vus. «Ils avaient la responsabilité de s’assurer que la sécurité des citoyens passe avant tout. Il est très clair que la ville de Davenport n’a pas fait cela.

Le chef de la police a déclaré que le corps de Branden Colvin Sr. avait été retrouvé samedi. Le corps de Ryan Hitchcock a été repêché dimanche et celui de Daniel Prien tôt lundi. Les responsables de la ville avaient déclaré plus tôt que Colvin, 42 ans; Hitchcock, 51 ans; et Prien, 60 ans; avait « une forte probabilité d’être à la maison au moment de l’effondrement ».

Les découvertes sont intervenues après que les autorités ont annoncé que la recherche de survivants était terminée. Les restes de l’immeuble étaient constamment en mouvement au cours des 24 à 36 premières heures après son effondrement le 28 mai, mettant les sauveteurs en grand danger, mais depuis que la zone a été stabilisée, les équipes utilisaient une excavatrice et d’autres équipements lourds pour sortir. parties d’un tas de débris.

Les responsables de Davenport ont déclaré qu’ils consultaient des experts sur la manière de faire tomber en toute sécurité le reste de la structure. Le prévôt des incendies de la ville a déclaré plus tôt que des explosifs ne seraient pas utilisés car ils se trouvent à proximité d’autres bâtiments dans une partie animée du centre-ville de Davenport.

Le maire Mike Matson a déclaré la semaine dernière que toute plainte concernant le processus de sauvetage et de récupération devrait lui être adressée, et non aux premiers intervenants.

Matson a déclaré lundi que ni lui ni d’autres responsables de la ville n’avaient été en contact avec le propriétaire de l’immeuble Andrew Wold.

Wold a publié une déclaration datée du 30 mai disant que « nos pensées et nos prières accompagnent nos locataires ». Il n’a fait aucune déclaration depuis lors, et les efforts pour le joindre, ainsi que sa société et un homme soupçonné d’être son avocat, ont été vains.

Les archives du comté montrent que Davenport Hotel LLC a acquis le bâtiment dans le cadre d’un accord de 2021 d’une valeur de 4,2 millions de dollars.

Bladel a déclaré que le bureau du prévôt des incendies de Davenport avait commencé une enquête sur l’effondrement du bâtiment avec l’aide de la Division des enquêtes criminelles de l’État, de la police de Davenport et du bureau du médecin légiste.

Le gouverneur de l’Iowa, Kim Reynolds, a visité le site avec des responsables lundi matin, s’entretenant avec les travailleurs mais ne faisant aucun commentaire public.

Vendredi, le procureur du comté de Scott, Kelly Cunningham, a mis en garde contre le fait de supposer qu’une poursuite pénale est appropriée, affirmant qu’une enquête indépendante doit être menée sur la cause de la défaillance structurelle du bâtiment, et qu’elle relève actuellement de la compétence de la ville.

Les questions non résolues incluent pourquoi ni le propriétaire ni les responsables de la ville n’ont averti les résidents d’un danger potentiel. Le rapport d’un ingénieur en structure publié quelques jours avant l’effondrement indiquait qu’un mur du bâtiment centenaire risquait de s’effondrer de manière imminente.

Des documents publiés par la ville montrent que les responsables de la ville et le propriétaire du bâtiment avaient été avertis pendant des mois que certaines parties du bâtiment étaient instables.

Le procès déposé lundi nomme également deux sociétés engagées par Wold pour évaluer et effectuer des travaux sur le bâtiment. La poursuite allègue que toutes les parties « ont reconnu le danger imminent auquel les résidents étaient confrontés, mais ont laissé le bâtiment se détériorer tout en omettant d’avertir les résidents que leur vie était en danger ».

La société d’ingénierie basée à Bettendorf, dont l’ingénieur David Vallière a déposé des rapports sur l’état du bâtiment aussi récemment que le 24 mai, a été incluse dans le procès parce qu’elle « a la responsabilité positive de sonner l’alarme d’urgence et de prendre toutes les mesures possibles pour assurez-vous que ce bâtiment est évacué pour des raisons de sécurité », a déclaré Goodman. « Nous considérons que leur rôle dans cette tragédie est malheureusement central. »

Les locataires se sont également plaints à la ville ces dernières années d’une foule de problèmes qui, selon eux, ont été ignorés par les gestionnaires immobiliers, notamment l’absence de chauffage ou d’eau chaude pendant des semaines, voire des mois, ainsi que des moisissures et des fuites d’eau des plafonds et des toilettes. Alors que les responsables de la ville ont tenté de répondre à certaines plaintes et ont ordonné l’évacuation d’appartements individuels, une évacuation plus large n’a jamais été ordonnée, selon les archives.

Les résidents actuels et anciens ont parlé à l’Associated Press de fissures intérieures sur le mur qui se sont finalement effondrées et qui ont été signalées à la direction de l’immeuble. Une femme dont l’appartement s’est retrouvé dans un énorme tas de décombres a dû se faire amputer la jambe pour être secourue.

