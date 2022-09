Trois conseils pour les devoirs à connaître – Shaw Local

Alors que les élèves retournent dans les salles de classe, c’est maintenant l’occasion idéale pour les familles de commencer à établir de bonnes habitudes d’étude à la maison. Voici trois conseils de devoirs pour les parents :

1. Prenez le temps d’être présent

Avec des vies occupées, les familles sont tirées dans de multiples directions au cours de l’année scolaire. Par conséquent, il est important que les parents prennent le temps d’être présents pendant que leurs élèves travaillent sur leurs devoirs d’algèbre, lisent leurs livres de chapitres ou étudient pour un test. Les enfants n’ont peut-être pas besoin d’aide pour leurs devoirs, mais le simple fait de savoir que leurs parents sont là est souvent suffisant pour les aider à établir de bonnes routines.

2. Fixez des attentes et des priorités raisonnables

On ne peut pas s’attendre à ce que les enfants soient à l’école toute la journée, assistent à une pratique sportive de deux heures et à une pratique musicale d’une heure, puis fassent leurs devoirs pendant quatre heures. À cette fin, évitez trop d’activités parascolaires et assurez-vous plutôt que le travail scolaire est une priorité. Un autre indispensable ? Les enfants, à tous les âges, ont également besoin de temps pour dormir pour les aider à donner le meilleur d’eux-mêmes.

3. Rappelez-vous le pourquoi

Tout comme les athlètes et les artistes doivent s’entraîner pour s’améliorer sur le terrain de sport ou sur la scène, les élèves doivent s’entraîner pour s’améliorer en classe. Les devoirs permettent à un étudiant de grandir et de s’épanouir dans ses études.

Alors que les parents et les élèves s’installent dans la nouvelle année scolaire, la Fondation pour l’éducation catholique se réjouit de servir ses partenaires familiaux et scolaires. Pour en savoir plus sur la façon dont la Fondation pour l’éducation catholique rend possible la promesse d’une éducation catholique, veuillez visiter, www.CEFJoliet.org ou contactez Jennifer Georgis au 815-221-6131.

