Trois conseils pour atténuer le stress des voyages de vacances – Shaw Local

La saison des fêtes apporte souvent son lot d’agitation. Il y a des cadeaux à acheter, des boîtes à emballer et des cartes de vœux à poster. Et pour ceux qui envisagent de voyager, cela peut leur faire gagner du temps pour rechercher les meilleures offres et réductions sur les tarifs et les locations d’avions. Voici quelques conseils d’Oswego Travel pour aider à minimiser le stress lorsqu’il s’agit de voyager pendant la période des fêtes :

1. Planifiez bien à l’avance

Lynn Farrell, présidente d’Oswego Travel, a déclaré qu’une planification avancée est essentielle. Mais combien de temps à l’avance est recommandé ?

“Août et septembre pour les voyages en décembre, ou même plus tôt”, a-t-elle déclaré. “Il n’est jamais trop tôt.”

Si la flexibilité est possible, envisagez de voler les jours hors pointe.

“Cela signifie partir un peu avant ou après la ruée vers les vacances si votre emploi du temps le permet”, a déclaré Farrell.

2. Souscrire une assurance voyage

La vie peut être pleine de surprises. Et certains d’entre eux, comme une maladie ou une blessure, une catastrophe naturelle imprévue, des passeports perdus ou un vol annulé, peuvent avoir un impact important sur vos projets de voyage. À cette fin, il est recommandé de souscrire une police avec une assurance annulation de voyage. Et heureusement, lorsque vous planifiez un voyage avec Oswego Travel, chaque itinéraire est cité avec cette couverture et il peut être personnalisé en fonction des besoins et des préoccupations de chacun.

3. N’enregistrez pas un sac

Si vous pouvez l’éviter, les experts en voyages recommandent de ne pas enregistrer un sac, ce qui peut être à la fois coûteux et fastidieux. Optez plutôt pour un bagage à main.

“C’est une chose de moins que vous devrez attendre”, a déclaré Farrell. “La récupération des bagages a tendance à ralentir pendant la période des fêtes à cause de tous les voyages.”

De plus, c’est le meilleur moyen d’éviter la perte de bagages.