Trois conseils de santé cardiaque que les personnes âgées devraient connaître – Shaw Local

Selon le National Institute on Aging, les personnes âgées de 65 ans et plus sont beaucoup plus susceptibles que les personnes plus jeunes de subir une crise cardiaque, d’avoir un accident vasculaire cérébral ou de développer une maladie cardiaque et une insuffisance cardiaque. Voici trois étapes que les personnes âgées peuvent suivre pour garder leur cœur en bonne santé :

1. Boostez votre activité physique

Une activité physique régulière peut aider à améliorer la santé mentale et physique. Les personnes âgées qui souhaitent faire plus d’exercice devraient discuter avec leur médecin des types d’activités qui leur seraient les plus bénéfiques. La NIA recommande aux personnes âgées de viser au moins 150 minutes d’activité physique modérée, comme la marche rapide, chaque semaine.

2. Suivez un régime alimentaire sain pour le cœur

Les personnes âgées devraient manger beaucoup de fruits, de légumes et d’aliments riches en fibres mais pauvres en graisses saturées, en sucres ajoutés et en sel. Cela peut grandement aider les personnes âgées à maintenir leur poids dans la fourchette normale, ce qui est également important lorsqu’il s’agit de vieillir en bonne santé.

Selon le NIA, comme à d’autres étapes de la vie, un indice de masse corporelle élevé chez les personnes âgées peut augmenter la probabilité de développer des problèmes de santé, tels que les maladies cardiaques, l’hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux et le diabète.

3. Vérifier la tension artérielle

À mesure que les gens vieillissent, il est important pour eux de faire vérifier régulièrement leur tension artérielle, même s’ils sont en bonne santé. En effet, si elle n’est pas traitée, l’hypertension artérielle, également appelée hypertension, peut entraîner des accidents vasculaires cérébraux et des problèmes cardiaques, selon la NIA. De plus, l’hypertension artérielle ne présente souvent aucun signe ou symptôme, c’est pourquoi des contrôles de routine pour aider à détecter des niveaux croissants sont nécessaires. La bonne nouvelle est que la pression artérielle peut être contrôlée chez la plupart des gens avec quelques changements de mode de vie et des médicaments.

